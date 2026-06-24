Fidan Dip Kurdu Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan Dip Kurdu Uyarısı

Fidan Dip Kurdu Uyarısı
24.06.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli Tarım Müdürlüğü, meyve üreticilerini Fidan Dip Kurdu'na karşı dikkatli olmalarını istiyor.

Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, kiraz, erik, kayısı, badem ve şeftali üreticilerini meyve bahçelerinde ciddi zararlara yol açabilen "Fidan Dip Kurdu"na karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, halk arasında kök kurdu veya ağaç kök kurdu olarak da bilinen zararlının, özellikle larva döneminde ağaç köklerinde beslenerek ciddi zarar oluşturduğu belirtildi. Kök sisteminin zarar görmesiyle ağaçlarda önce sararma, ardından kuruma meydana gelebildiği ifade edildi. Yetkililer, üreticilerin bahçelerini düzenli olarak kontrol etmelerini isterken, ağaç diplerinde yabancı otların temizlenmesi, düzenli sulama ve gübreleme yapılması gibi kültürel mücadele yöntemlerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde görülen ergin böceklerin toplanarak imha edilmesinin de mücadelede etkili olduğu kaydedildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zararlının tespit edilmesi halinde vakit kaybetmeden gerekli mücadele yöntemlerinin uygulanması gerektiğini belirterek üreticilere duyarlı olmaları çağrısında bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fidan Dip Kurdu Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:18
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 12:07:20. #7.13#
SON DAKİKA: Fidan Dip Kurdu Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.