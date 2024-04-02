Filistin Başbakanı, İsrail\'e baskı yapmak için arabulucularla görüşmelere başladı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in kesinti yaptığı vergileri almak için uluslararası arabulucularla Tel Aviv'e baskı yapmaya başladıklarını söyledi.
Yeni hükümetin ilk toplantısında konuşan Mustafa, "Finansal istikrar, hükümetimizin öncelikleri arasında yer alıyor ve halkımızın yaşadığı mali sıkıntıyı anlıyoruz. Hükümet, arabulucularla birlikte, kesilen vergi fonlarının alınması için İsrail'e baskı yapmaya başladı ve bunların geri alınması önceliğimizdir." dedi.
Hükümetin, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını desteklemek için yerel ve uluslararası kurumlardan oluşan en büyük koalisyonu kurmaya çalıştığına dikkat çeken Mustafa, Gazze sakinlerinin acılarını dindirmek ve yeniden imar da dahil ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli çaba sarf ettiklerini söyledi.
Mustafa, "Şifa Hastanesi'ndeki saldırılar da dahil olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı ve işlediği suçları ve Batı Şeria'da gerginliği tırmandıran eylemlerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Filistinli Başbakan, soykırıma son verilmesi ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.
İsrail'in kesinti yaptığı vergi gelirleri
İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı vergileri, Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.
Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkardı.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetti.
İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 220 milyon dolar ödeme yapıyor.
Kasım ayında Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarda kesinti yaptığı ödemeyi kabul etmeyip İsrail'e iade etti. Gazze'ye tahsis edilen miktarın ise yaklaşık 75 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
İsrail'in, vergilerden yaptığı toplam kesinti ise ayda en az yaklaşık 135 milyon doları buluyor.
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