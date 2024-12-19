Finans Zirvesi 2024: Enflasyonla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Finans Zirvesi 2024: Enflasyonla Mücadele Vurgusu

Finans Zirvesi 2024: Enflasyonla Mücadele Vurgusu

Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Zirvesi'nde enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

19.12.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"TürkMedya Finans Zirvesi 2024" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Yılmaz, " Enflasyonla kararlı bir mücadelenin içindeyiz" dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen "TürkMedya Finans Zirvesine", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ, ilgili yöneticiler ve birçok misafir katıldı.

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbul'dayız, İstanbul sadece bir tarihi, kültürel merkez değil aynı zamanda çok önemli bir ticaret ve ekonomi merkezi, küresel bir şehir. Bugün burada finans konusunu tartışıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstanbul Finans Merkezi, ülkemizin finans alanında hem bölgesinde hem dünyada, küresel anlamda daha güçlü bir irade haline gelmesinin somut bir yansımasıdır. Biz istiyoruz ki İstanbul Finans Merkezi'miz Londra ile Singapur ile anılan bir finans merkezi olsun. Bu vizyon ışığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi

"Türkiye bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülke"

Türkiye'nin kendi bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülke olduğunun altını çizen Yılmaz, "Türkiye, sıradan bir ülke değil, dünyada köklü bir medeniyetin bugünkü mirasçısı olan bir ülke. Türkiye, bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülke. Ekonomi politikaları içinden geçilen dönemin ihtiyaçları neyse, buna göre güncellenmek ve dinamik bir şekilde ele alınıp hayata geçirilmek zorundadır. Dünya'da pandeminin büyüme açısından en az etkilediği ülkelerden biri olduk. Avrupa ve AB'de ciddi anlamda ekonomik sorunlar yaşandığı halde, büyümenin neredeyse 0'lar civarında olduğu bir dönemde ihracatımızı arttırmayı başardık, cari açığımızı düşürdük." şeklinde konuştu.

"Enflasyonla kararlı bir mücadelenin içindeyiz"

En önemli meselenin enflasyon olduğunu söyleyen Yılmaz, " Hükümet olarak hep şunu söylüyoruz, vatandaşlarımızın önceliği neyse bizim önceliğimiz de odur. Vatandaşımız hangi konuda şikayet ediyorsa, sorun var diyorsa bizim içinde temel sorun odur. Enflasyonla mücadeleyi önceliklendirmiş durumdayız. Bir taraftan geçen yıl yaşadığımız depremin yaralarını sarıyoruz, bir taraftan büyümemizi dengeli bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz bir diğer yandan da enflasyonla kararlı bir mücadelenin içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sonunda hediye takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İstanbul Finans Merkezi, İstanbul Finans Zirvesi, Yerel Haberler, istanbul, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finans Zirvesi 2024: Enflasyonla Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:47 Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:41:56. #1.11#
SON DAKİKA: Finans Zirvesi 2024: Enflasyonla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.