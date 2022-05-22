Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı yapıldı: Enflasyona karşı sert tedbirler yolda - Son Dakika
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Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı yapıldı: Enflasyona karşı sert tedbirler yolda

22.05.2022 09:24

Bir süreden bu yana gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı da önceki gün yapıldı. Bakan Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleşen toplantıda enflasyona karşı hayata geçirilmesi planlanan sert tedbirler konuşuldu.

Türkiye'de son dönemde artan enflasyon rakamları, vatandaşı iyice zorlamaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da vatandaşın üzerindeki enflasyon yükünü azaltmak için kolları sıvadı. Bir süreden bu yana gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı da önceki gün yapıldı.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILMASI ÖNGÖRÜLEN ADIMLAR KONUŞULDU"

Toplantıya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Toplantıda, finansal sistem başta olmak üzere küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile önümüzdeki döneme ilişkin politika adımları detaylıca ele alınmıştır. Küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ülkemiz ekonomisine etkileri komite üyelerinin tespitleri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu bağlamda finansal istikrarın korunması ve enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönemde atılması öngörülen politika adımları istişare edilmiştir.

"ALINAN KARARLAR HIZLI ŞEKİLDE UYGULANACAK"

Komite ülkemizin finansal siteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşları ile çalışmalarına devam edecektir. Diğer taraftan enflasyon üzerindeki arz yönlü etkiler gelecek hafta yapılacak olan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme de Değerlendirme Komitesinde de değerlendirilecek olup, alınan kararlar ivedilikle uygulamaya koyulacaktır."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı yapıldı: Enflasyona karşı sert tedbirler yolda - Son Dakika


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