Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, tüketici kredileri ve kredilerdeki son dönem gelişmeleri ele alındı. Toplantıda finansal istikrara etkileri değerlendirilen bu gelişmelere yönelik tedbirler tartışıldı. Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme için finansal istikrarın korunması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

09.02.2024 12:15  Güncelleme: 12:15
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Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeleri ve bu gelişmelerin finansal istikrara etkilerinin ele alındığı bildirildi.

Toplantıda bu konuda uygulanabilecek tedbirlerin de tartışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrarla uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir."

Kaynak: AA

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