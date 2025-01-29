Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca, bankacılık sektörünün genel görünümü gözden geçirilerek, atılabilecek ilave adımlar ele alındı. Komitenin, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.