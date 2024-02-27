Finansal Kurumlar Birliği 2023 Yılında 1 Trilyon 220 Milyar Liralık İşlem Hacmi Gerçekleştirdi

Finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin 2023 yılında işlem hacmi 1 trilyon 220 milyar lira olarak gerçekleşti.
Finansal Kurumlar Birliğinden (FKB) yapılan açıklamaya göre, birliğin temsil ettiği 5 sektörün geçen yıl aktif toplamı 671 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 111 milyar lira oldu.
Söz konusu 5 sektörde 2023 yılına ilişkin işlem hacmi ise 1 trilyon 220 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, geride kalan 4 yıl boyunca küresel çapta yaşanan salgın ekonomisinin zorlayıcı etkileriyle mücadele ettiklerini belirtti.
Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketini hatırlatan Ballı, tüm bu zorluklara rağmen Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında bir araya gelen finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketleri olarak, Birlikten Kuvvet Doğar mottosuyla hareket ettiklerini ve büyüme hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.
Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutladıkları 2023 yılını geride bırakırken finansal verilerin başarı dolu bir döneme işaret ettiğini aktaran Ballı, "Bu başarı bizim için sadece geçmişin bir yansıması değil, aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir motivasyon kaynağı. Önümüzdeki dönemde de sektörlerimizin istikrarlı büyümesini sürdürmek ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Çatımız altındaki 123 üye şirketimizle, Cumhuriyet'imizin ikinci yüz yılında da reel sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ'lerimizin, tüketicilerimizin yanında olmaya ve finansman ihtiyaçlarına çözüm üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Ballı, şöyle devam etti:
"Öncelikle 2023 yılı verileri ışığında, FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde belirgin artışlar görüldüğüne dikkati çekmek isterim. Faktoring sektörünün alacakları yüzde 54,7 artışla 196,9 milyar liraya ulaştı. Yine sektörün aktif büyüklüğü yüzde 57,5 artış ile 213,6 milyar liraya yükseldi, işlem hacmi de yaklaşık yüzde 103 artışla 820 milyar liraya ulaştı. Finansal kiralama sektörünün alacakları yüzde 60 artarak 189 milyar liraya ulaşırken aktif büyüklüğü yüzde 66 büyüyerek 272 milyar lira seviyesine, işlem hacmi ise yüzde 90,3 artarak 128 milyar lira seviyesine yükseldi.
Finansman şirketlerimizin de alacakları yüzde 89,6 büyüyerek 116,5 milyar lira, aktif büyüklüğü yüzde 87,5 artışla 139,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektörün işlem hacmi artışı ise yüzde 121,4 artış ile 187,7 milyar lira oldu. Varlık yönetim şirketleri öz kaynakları yüzde 64,1 yükseliş ile 8,9 milyar liraya ve aktif büyüklüğü ise yüzde 87,8 artışla 16,7 milyar liraya çıktı. Tasarruf finansman şirketlerimizin aktif büyüklüğü de yüzde 129,9 artışla 29 milyar liraya ulaştı. Öz kaynak büyüklüğü ise yüzde 283,9 yükselişle 10 milyar lira olarak kayda geçti."
Son Dakika › Ekonomi › Finansal Kurumlar Birliği 2023 Yılında 1 Trilyon 220 Milyar Liralık İşlem Hacmi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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