Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi MKK Veri Analizi Platformu'nda Yayımlandı

Ekonomi

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) Ağustos 2023'ten bu yana İstanbul Üniversitesi ile hazırladığı Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi (FKB-EGE), bu ay itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) Veri Analizi Platformu'nda yayımlanmaya başlandı.

FKB'den yapılan açıklamaya göre, Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi, Merkezi Fatura Kaydı Sistemi ve Finansman Sektörü işlem hacmi verileriyle birlikte FKB bünyesinde raporlama ve istatistik faaliyetlerinde kullanılan tüm verilerin analizi ve üye şirketlerin beklenti anketleri baz alınarak oluşturulan FKB Ekonomik Görünüm Endeksi, iş dünyası için ticaret ve yatırım konularında öncü bir gösterge işlevi görüyor.

Kurumların ve bireysel yatırımcıların veri setlerine kolay ve maliyetsiz bir biçimde erişmelerini sağlayarak bilimsel temelli analizler doğrultusunda kararlar alabilmelerine olanak tanıyan MKK Veri Analizi Platformu'nda bugüne kadar "Risk Eğilim Endeksi", "MKK Kar Endeksi", "MKK Ciro Endeksi", "MKK Temettü Ödeme Endeksi", "MKK Temettü Yayılım Endeksi" ve "Kurumsal Yönetim Olgunluk Endeksi" olmak üzere 6 endeks yer alırken, Temmuz 2024 itibarıyla FKB-EGE'nin de eklenmesiyle, endeks sayısı 7'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, 10 yıl önce yola çıkarken "Birlikten Kuvvet Doğar" anlayışıyla, FKB çatısı altında temsil ettikleri sektörlerin taşıdığı yüksek potansiyeli ekonomik faydaya dönüştürmek için durmaksızın geleceğe yatırım yapma misyonunu benimsediklerini ifade etti.

Ballı, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul Üniversitesinin kıymetli akademisyenlerinin katkılarıyla hazırladığımız, bu kısa süre zarfında ticaret ve yatırımın nabzını tutan bir gösterge konumuna erişen FKB Ekonomik Görünüm Endeksi de bu önemli misyonun en değerli ürünlerinden biri. FKB-EGE'nin MKK ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamında bundan böyle sahip olduğu tüm değerli içerikler ve endeksler ile bilimsel temelli analiz konusunda örnek bir model teşkil eden MKK Veri Analizi Platformu'nda da yer alarak iş ve yatırım dünyamızın çok daha geniş bir kesimine erişecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan da Türkiye sermaye piyasalarının veri depolama kuruluşu olarak finans ekosistemindeki yatırımcı ve piyasa verilerini büyük bir titizlik ve şeffaflıkla kamuyla paylaşmayı sürdürdüklerini belirtti.

Arıkan, "FKB ile yaptığımız bu önemli işbirliğiyle, güçlü altyapı ve zengin veri kapasitemizi kıymetli paydaşlarımızla birlikte kuvvetlendirmeye devam ediyoruz. Toplumumuzda finansal yatırım araçlarına artan ilgiye ve büyüyen yatırımcı ekosistemimize katkı sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.