Finansal Okuryazarlık Projesi Başlatıldı

Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, dünyada ilk defa 0-6 yaş ve "erken öğrenme" dönemleri için Finansal Okuryazarlık Projesi'ni hayata geçirmek üzere paydaşlarla hazırlık yaptıklarını söyledi.

SPK ile Yargıda Birlik Derneği arasındaki finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolünün imza töreni, Kurulun yerleşkesinde gerçekleştirildi.

SPK Başkanı Gönül, konuşmasında Finansal Okuryazarlık Platformu'nun devreye alınmasının ardından birçok kuruluşla işbirliği protokollerinin imzalandığına işaret ederek, 7'den 77'ye tüm vatandaşların bu eğitimleri alması için çalıştıklarını dile getirdi.

Yargı camiasına yönelik işbirliğiyle farkındalık çemberini daha da genişleteceklerini vurgulayan Gönül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok kurum ve kuruluşla protokol imzalamak üzere görüşmelerimiz devam etmektedir. Platformdaki eğitim videoları sayesinde katılımcılar, kişisel bütçe yapmaktan finansal araçları tanımaya, finansal planlama yapmaktan tasarruf edebilmeye kadar pek çok yetkinliği kazanabilecek. Sadece Jandarma Genel Komutanlığıyla yaptığımız protokol sonrasında eğitim videoları 5 milyonun üzerinde seyredildi."

Gönül, platformda sosyal medyada "tüyo ve duyum" adı altında yapılan kötü niyetli paylaşım ve yönlendirmelere karşı yatırımcıları bilgilendirecek videoların da bulunduğunu anlattı.

Bu protokollerle toplumun tüm kesimlerinde finansal okuryazarlık konusunda ciddi farkındalık gözlemlediklerine dikkati çeken Gönül, "Kısa sürede 0-6 yaş ve 'erken öğrenme' dönemleri için dünyada ilk defa olacak şekilde Finansal Okuryazarlık Projesi'ni hayata geçirmek için paydaşlarla hazırlık çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

"Finansal ürünlerin optimal kullanımı sağlanacak"

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz da meslektaşlarının çalışma koşullarını iyileştirmek, sosyal imkanlarını geliştirmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik protokolle, yargı mensuplarına ve adalet çalışanlarına yönelik finansal farkındalık toplantıları düzenlenecek. Eğitim amaçlı bu toplantılar sayesinde teknolojinin gelişimi ve finansal enstrümanların çeşitlenmesiyle gittikçe sofistike hale gelen sermaye piyasası ve finansal ürünlerin optimal kullanımı sağlanacak. Platformda yer alan bütçe, bankacılık, kredi, kripto varlıklar, yatırım ve borsa olmak üzere 6 farklı kategoride hazırlanan 55 eğitim videosunu izleyenlere katılım sertifikası verilecek. Ayrıca eğiticilerin eğitimi kapsamında da programlar ve finansal okuryazarlık seminerleri düzenlenebilecek."

Konuşmaların ardından Gönül ve Kırmaz, işbirliği protokolünü imzaladı.