Finansal Okuryazarlık Protokolü İmzalandı
07.08.2025 09:51
SPK ve TNB, finansal okuryazarlığı yaygınlaştırmak için iş birliği protokolu imzaladı.

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Noterler Birliği (TNB) arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Noterler Birliği toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül katıldı. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı, 22 Mayıs gününün Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 'Finansal Okuryazarlık Günü' ilan edildiğini belirtti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun çalışmaları hakkında konuşan Alıcı, "Özellikle gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere, toplumun her kesimine finansal konularda temel bilgileri vermek üzere bir platform oluşturmak suretiyle uygulamayı başlatmıştır. Çok sayıda bakanlıklarımızla, kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla halihazırda ortak çalışmalar yürütmektedirler. Sayın Başkan nezdinde Sermaye Piyasası Kurulu'nu kamuoyunda farkındalık yaratacak ve doğrudan ülkemiz ekonomisine katkı sunacak bu kıymetli çalışmaları sebebiyle tebrik ediyorum. Türkiye Noterler Birliği olarak bu projenin bir parçası olmaktan Sermaye Piyasası Kurulu ile iş birliği içinde çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMLİ BİR ADIMI'

Protokolü, ülkenin ekonomik refahını derinleştirecek kıymetli bir adım olarak gördüğünü ifade eden Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şunları söyledi:

"Kurulumuz ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanacak finansal okuryazarlık iş birliği protokolümüz, sadece iki kurum arasında bir mutabakat olmanın ötesinde toplumsal dönüşümün önemli bir adımı olarak görüyoruz. Finansal okuryazarlık yalnızca bireylerin, kendi bütçelerini doğru yönetmelerini değil, aynı zamanda ülkenizin ekonomik istikrarını da güçlendiren temel taşlardan bir tanesidir. Günümüzde finansal bilgiye erişim kolaylaşmış olsa da bu bilginin doğru anlaşılması ve uygulanması için hala bir rehberliğe ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz. Bu konudaki farkındalık en önemli gündem maddelerimizden biridir. Bu çerçevede Türkiye Noterler Birliği ile gerçekleştireceğimiz bu iş birliği, finansal bilincin toplumun her katmanına yayılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Noterlerimiz, ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızla temas halinde olan çok önemli bir kamu görevini ifa etmektedirler. Bu bağlamda, noterlerimizin finansal okuryazarlık konusundaki katkıları, çarpan etkisi yaratarak yaygın ve sürdürülebilir bir finansal farkındalığa öncülük edecektir."

Kaynak: DHA

