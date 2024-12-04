Finansal Okuryazarlık Türkiye'de Düşük - Son Dakika
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Ekonomi

Finansal Okuryazarlık Türkiye'de Düşük

Finansal Okuryazarlık Türkiye\'de Düşük

Bakan Şimşek, Türkiye'de finansal okuryazarlığın dünya ortalamasının altında olduğunu açıkladı.

04.12.2024 20:16
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de finansal okuryazarlığın dünya ortalamasının altında olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, "Türkiye'de yüzde 24, dünyada yüzde 33, dünyaya göre bizim finansal okuryazarlığımız maalesef düşük" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gençlerine ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen 'Halkbank Gençİz Zirvesi'ne katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bakan Şimşek finansal okuryazarlığın ve tasarrufun önemine değindi.

"SPK ile vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik"

Finansal okuryazarlığa dikkat çeken Bakan Şimşek, "Dünya ülkelerinde insanlara finansal okuryazarlıkla ilgili çok basit 4 soru sorulmuş, bu dört sorunun içinde doğru cevap verenlerin oranı Türkiye'de yüzde 24, dünyada da yüzde 33, dünyaya göre bizim finansal okuryazarlığımız maalesef düşük. Bu yüzden SPK ile vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik" diye konuştu.

Şimşek, Gençlere ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'ndeki konuşmasında etkinliğin gençler için önemine işaret ederek, finansal okuryazarlığın önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Okuryazarlığın her alanda önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek, finansal okuryazarlığın ise bireysel yatırımcıların finansal enstrümanlara olan ilgisinin geçmişe göre daha da artması nedeniyle çok daha önemli hale geldiğini söyledi.

Risk ve getiri arasındaki ilişkiden bahseden Şimşek, "Türkiye'de bireysel yatırımcılara ne tür enstrümanlara ilgi gösteriyorlar diye baktığımız zaman, aynı kişinin birden fazla hesabı da olabilir ama 22,1 milyon kripto hesabı var. Demek ki en çok ilgi, en riskli alana" ifadelerini kullandı.

Borsa'da en azından hisseler gibi somut ürünler olduğunu dile getiren Bakan Şimşek, kriptoda bu durumun geçerli olmadığını, yapay zekanın ürettiği ürünlerin olduğunu anlattı. Bakan Şimşek dünyada ve Türkiye'de finansal okuryazarlık oranlarına dikkati çekerek, Türkiye'de finansal okuryazarlığın artırılması için SPK başta olmak üzere çok sayıda kurumun oldukça önemli çalışmaları olduğunu söyledi.

"Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir"

Küçük yatırımların bireyler için getirileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, "Arkadaşlara bir sigara paketinin Türkiye'de ortalama fiyatı nedir diye sordum, 75,24 TL imiş. Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL. Bunu içmeyip; sadece 1 yıl içmeyip 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerine Halkbank'a koyarsanız, 147 bin TL getirirsiniz. Bu sadece 1 yıl. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir" ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Finansal okuryazarlık çok değerli. Mutlaka hepimizin finansal okuryazar olmamızda fayda var. Dünya ülkelerinde insanlara finansal okuryazarlıkla ilgili çok basit 4 soru sorulmuş, bu dört sorunun içinde doğru cevap verenlerin oranı Türkiye'de yüzde 24, dünyada da yüzde 33, dünyaya göre bizim finansal okuryazarlığımız maalesef düşük. Bu yüzden SPK ile vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik" dedi.

SPK sitesinde bu alanda bulunan eğitimler hakkında bilgi veren Şimşek, gençlere hem finansal okuryazarlığı öğrenmeleri hem de birikim yapmalarını özendirmek adına tavsiyelerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Halkbank, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansal Okuryazarlık Türkiye'de Düşük - Son Dakika

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