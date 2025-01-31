Finansmana Erişim Beklentisi

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası olarak en büyük beklentilerinin finansmana erişimin kolaylaştırması ve iş yapma maliyetlerinin düşürülmesi olduğunu bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO 27. Olağan Meclis Toplantısı düzenlendi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, enflasyonun kademeli düşüşü ve büyümenin sürdürülebilir zemine oturması için üretim ve ihracatın desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, "İş dünyası olarak en büyük beklentimiz finansmana erişimin kolaylaştırılması ve iş yapma maliyetlerinin düşürülmesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin üç büyük küresel kredi derecelendirme kuruluşu tarafından not artırımı alan tek ülke olduğunu aktaran Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum, ekonomide atılan rasyonel adımların uluslararası piyasalarda güven yarattığını gösteriyor. Bu yüzden enflasyondaki iyileşme kalıcı hale gelene kadar ihtiyaç duyulan reçetelerin uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Merkez Bankasının üst üste yaptığı faiz indirimini, finansmana erişimi kolaylaştıracağına inanarak olumlu buluyoruz. Bu vesileyle seçici kredilerin önemini bir kez daha vurguluyoruz."

Baran, iflas ve konkordato konularına ilişkin talepleri için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ı ziyaret ettiklerini de aktardı.

"Vergi borcunu düzenli ödeyenlerin örnek alınacağı yapı kurmamız gerekiyor"

Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerini düzenli yapan iş yerlerine uygulanan 5 puanlık indirimin imalat sektörü hariç diğer sektörlerde 4 puana düşürülmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vergisini, devlete olan borcunu ödemeyenler, sürekli çıkan aflar ve barışlarla ödüllendirilirken, düzenli ödeme yapanlara yönelik bu tavır haksızlıktır. Bizim, kamuyu güçlendirmemiz, kamu gelirlerini artırmamız için devlete olan borcunu düzenli ödeyenlerin örnek alınacağı bir yapı kurmamız gerekiyor."