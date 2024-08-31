Fındık alımı sürüyor: 'Piyasa zamanla rayına oturacak' - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık alımı sürüyor: 'Piyasa zamanla rayına oturacak'

Fiskobirlik Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, fındık piyasasında hava şartları ve kokarca sebebiyle birtakım sıkıntıların olduğunu belirterek, "Bir kısım üründe bozukluklar ve kokarca nedeniyle piyasanın karışık olduğunu düşünüyorum ama süreç içinde piyasa rayına oturacaktır" dedi.

31.08.2024 22:16
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Fındık alımı sürüyor: "Piyasa zamanla rayına oturacak"

DÜZCE - Fiskobirlik Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, fındık piyasasında hava şartları ve kokarca sebebiyle birtakım sıkıntıların olduğunu belirterek, "Bir kısım üründe bozukluklar ve kokarca nedeniyle piyasanın karışık olduğunu düşünüyorum ama süreç içinde piyasa rayına oturacaktır" dedi.

Lütfi Bayraktar, AK Parti'nin Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile birlikte Fiskobirlik Akçakoca Şube merkez deposunda bir araya gelerek, Öztürk'ün bin 941 kilo fındığını teslim aldı.

"Mahsulümü Fiskobirlik'e teslim ediyorum"

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Fiskobirlik'in fındığın geleceğinde önemli bir rol oynadığını belirterek, "Bu yüzden üstümüze düşen görevi yaparak mahsulümüzü Fiskobirlik'e teslim ediyorum" dedi.

"Piyasa rayına oturacaktır"

Fiskobirlik Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ise yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Sezon başladı. Tabii ki sezonun getirdiği birtakım sıkıntılar var. Hava şartları nedeniyle ürün gelişemedi, kokarca belası var. Yaklaşık bir yıldır hem hükümet hem de meclisteki fındık çalışma grubu bu konuda bir çaba gösteriyor ama kokarcanın ciddi manada zarar verdiği yerler var. Ama sonuç itibarıyla hükümet bir fiyat açıkladı. Şunu söylemek lazım; hükümetin fiyatı açıklamasıyla 'piyasaya gireceğim' demesi, fiyattan ayrı. Hükümet aslında 'üreticiyi koruyorum' diyor, bu önemlidir. Bunu ciddiye almak lazım. Ben bir kısım üründe bozukluklar ve kokarca nedeniyle piyasanın karışık olduğunu düşünüyorum ama süreç içinde piyasa rayına oturacaktır" dedi.

"Geçmişte yaşanan kötü tecrübeler geride kaldı"

Üreticinin yanında olabilmek için çaba içinde olduklarına dikkat çeken Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesela kokarcadan zarar gören ürünleri 30 kiloya kadar alıyoruz. Dolayısıyla aslında Fiskobirlik, üreticinin kuruluşu. Üretici ne kadar sahip çıkarsa o kadar güçlü olur, Fiskobirlik de o kadar üreticisine sahip çıkar. Piyasanın oturması biraz zaman alacak. Eylül ayı aslında okul zamanı, üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılama zamanı ama dişimizi sıkabilirsek piyasanın daha yukarılara çıkmasını umuyorum. İnşallah sezon, üretici ve piyasalar için hayırlara vesile olur. Bu kurum Fiskobirlik, üreticisinin kurumudur. Geçmişte yaşanan kötü tecrübeler geride kaldı, bu kurum iyiye gidiyor. 27 barkot üretimi var, dünya çapında ihracatımız var. Bu süreçte hep birlikte olursak, uzun yolu daha kısa zamanda alacağız. El birliği, güç birliği yaparak inşallah hem Türkiye'deki üreticilerin daha mutlu olması hem de piyasaların daha iyi olması, dünya fındık piyasasının daha aktif ve daha güçlü olmasını sağlayacağız. Tekrar söylüyorum, desteğe ihtiyacımız var. Birbirimize destek vermeliyiz"

Konuşmaların ardından AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Fiskobirlik'e fındık mahsulünü teslim ederek makbuzunu aldı.

(TT-HFV-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fındık alımı sürüyor: 'Piyasa zamanla rayına oturacak' - Son Dakika

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