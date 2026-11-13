Fındık fiyatı Giresun'da 165 liraya inince üreticiler TMO önünde kuyruk oluşturdu - Son Dakika
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Fındık fiyatı Giresun'da 165 liraya inince üreticiler TMO önünde kuyruk oluşturdu

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Fındık fiyatı Giresun\'da 165 liraya inince üreticiler TMO önünde kuyruk oluşturdu
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Serbest piyasada 50 randıman fındığın kilosu Giresun merkezde 165 liraya geriledi; bazı ilçelerde ise 175 liraya kadar yükseldiği belirtiliyor. Fiyat düşüşüyle serbest piyasada arz durma noktasına gelirken üreticiler TMO alım noktaları önünde kuyruk oluşturuyor.

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Sezona 200 lira seviyesinden başlayan 50 randıman fındığın kilogram fiyatı, Giresun merkezde 165 liraya kadar geriledi.

Fiyatlardaki düşüşün ardından serbest piyasada fındık arzı durma noktasına gelirken, üreticiler TMO alım noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

Giresun merkezde 165 liraya kadar düşen 50 randıman fındığın kilogram fiyatının bazı ilçelerde ise 175 liraya kadar yükseldiği öğrenildi. Piyasada emanete bırakılan fındık miktarının fazla olmasının fiyatların düşük seyretmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

TMO ALIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Sezon başında 50 randıman fındık için kilogram başına 255 lira alım fiyatı açıklayan TMO, Giresun merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Güce, Tirebolu ve Görele'deki alım noktalarında üreticilerden fındık alımını sürdürüyor.

Öte yandan FİSKOBİRLİK'e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi'nde Giresun kalite fındığın 50 randıman kilogram fiyatı 187 lira olarak uygulanıyor.

Kaynak: İHA
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