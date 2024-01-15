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Fındık fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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Fındık fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının yeni haftaya 117 liradan başladığını söyledi. Bölük, AA muhabirine, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemdeki artışını yeni haftada da sürdürdüğünü belirtti. Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 117 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, arz talep dengesine göre şekillenen piyasayı yakından takip ettiklerini kaydetti.

Fındık fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı
15.01.2024 - 14:22,
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Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının yeni haftaya 117 liradan başladığını söyledi.

Bölük, AA muhabirine, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemdeki artışını yeni haftada da sürdürdüğünü belirtti.

Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 117 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, arz talep dengesine göre şekillenen piyasayı yakından takip ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Fındık fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı - Son Dakika


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