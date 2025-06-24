Fındık Hasadı İçin Temizlik Çalışmaları Başladı

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta hasat sezonu yaklaşırken üreticiler, verimi arttırmak ve hasat döneminde kolaylık olması için bahçelerde temizlik çalışmalarına başladı.

Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da Nisan ayında etkili olan zirai don sonrası yüksek kesimli bölgelerde ciddi zararlar oluştu. Fındık hasat sezonuna yaklaşık 1 ay kalırken, üreticiler verimi arttırmak ve kolay hasat yapmak adına bahçelerde temizlik çalışması başlattı. Bahçelerdeki yabani otların temizliğini yapan üreticiler, bu bakımın gelecek yıl için de önemli olduğunu belirtiyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bu dönemde yapılan bahçe temizliklerinin nemine değindi. Soydan, "Çünkü dökülen fındıkların en iyi şekilde görülmesi gerekiyor. Üreticilerimiz şuanda bahçe temizliklerine başladılar. Külleme ile ilgili de bir süreç var. Bu hastalığa karşı da bahçelerin temiz olması lazım. Fındıkların daha iyi olgunlaşması ve atılan gübrelerin fındık köklerine daha iyi ulaşması açısından bu temizlikler önemli" dedi.

"Bakımsızlık, kısmen de olsa rekolteyi etkiliyor"

Ordu'da özellikle yüksek kesimlerde fındığın yok denilecek kadar az olduğunu kaydeden Soydan, "Zirai don nedeniyle fındık ciddi zarar gördü. 250-300 rakımın altında ise ciddi derecede fındık var. Üreticilerimiz bu fındığı korumak için, emeğinin karşılığını en azından iyi bir fiyata satabilmek için bu temizliklere önem veriyor. Bu temizlikler yapıldığın fındık kaybını önleyecek, kısmen de olsa bu tür bakımsızlıklar rekolteyi olumsuz yönde etkileyecektir" diye konuştu.

"Fındık olsa da olmasa da bakım yapıyoruz"

Fındık bahçelerinde temizlik yapan Mehmet Soydan, "Bu sene fındık olsa da olmasa da bahçelerimize mecbur bakıyor ve bakımlarını yapıyoruz. Bu yıl bakım yapmazsak seneye daha çok çalışmamız gerecek. Sahil kesimlerinde fındık var ama yükseklerde maalesef az. Bu yıl rekolte düşük olur. Şuanda havaların ısınması ile kokarcalar da görülmeye başladı. Biz yine de bahçelerimizde bakımlarımızı yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU