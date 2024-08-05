Fındık Hasadında File Sistemi Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Hasadında File Sistemi Yaygınlaşıyor

Fındık Hasadında File Sistemi Yaygınlaşıyor

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından fındığın hasadında kullanılan file yöntemi, üreticiler arasında her geçen gün yaygınlaşıyor. Fındık üreticileri, file sistemi sayesinde işlerinin kolaylaştığını ve hasat verimliliğinin arttığını belirtiyor.

05.08.2024 13:10
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Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından fındığın hasadında kullanılan file yöntemi, üreticiler arasında her geçen gün yaygınlaşıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık üreticileri, fındık hasat işçiliğindeki maliyeti azaltmak için file sistemine yöneliyor. File sistemi kuran üreticiler, hasat döneminde daha az iş gücü kullanarak, daha fazla fındık toplama imkanı buluyor. Çarşamba'daki birçok fındık üreticisi, file sistemi sayesinde işlerinin kolaylaştığını ve hasat verimliliğinin arttığını belirtiyor. Üreticiler, bu modern sistemin fındık toplama sürecini hızlandırdığını ve maliyetleri düşürdüğünü ifade ediyor. File sitemini kullanan fındık üreticisi Turgut Bozyel, "File sistemi sayesinde fındıklarımızı az maliyet ile daha kısa sürede topluyoruz. Bu sistem, hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf etmemizi sağlıyor" dedi.

Yaygınlaşan file sistemi ile hasat yapan üreticilerden biri olan üretici Turgut Bozyel, "Fındık hasadına yavaş yavaş başlıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda filelerimizi seriyoruz. Bu ayın sonuna doğru da toplamaya başlayacağız. Burada yaklaşık 6 dönüm yerimiz var. Buraya fındık işçilerine toplatmaya çalışsak en az 30 işçinin tarlada çalışması gerekecek. 30 işçinin günlük ücretleri kişi başına 1000-1250 TL arasında olmuş olsa bayağı bir maliyetli oluyor. Ama fileyle 30 kişinin topladığı yeri 3 kişi bir günde topluyoruz" diye konuştu.

Kahverengi kokarca zararlısının da fındığa çok büyük zararlar verdiğini, dolayısıyla rekoltenin tahmin edilen ve beklenenden daha düşük olacağını söyleyen üretici Bozyel, "Hava şartları ve kokarca zararlısından dolayı fındıkta çok dökülme oldu. Dolayısıyla tahmin edilen rekolte çıkmaz. Kokarca zararlısı bu sene geçmiş senelere göre daha fazla. İlaçlama yapıyoruz ama gördüğünüz üzere yeni doğum yapmış olan kokarcalar halen daha var. Fındık hasadı masraflı bir iş. Başlangıçta ot kesimi, ilaçlama masrafları derken bayağı masraflı bir iş oluyor. Bir de gündelikçi çalışan tarlalar olduğu zaman maliyet daha da artıyor. Ama bizim gibi kendi çabaları ile topladıkları zaman maliyet biraz daha düşük oluyor. Aşağı kesimlerden ziyade yukarı kesimler de bu hasadı toplamaya hazır hale getirmek ve toplamak çok zor. Maliyet gerçekten çok fazla" şeklinde konuştu.

File sistemini kullanmayı tercih eden üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği verildiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fındık Hasadında File Sistemi Yaygınlaşıyor - Son Dakika

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