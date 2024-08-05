Fındık Hasatında Olgunluğun Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fındık Hasatında Olgunluğun Önemi

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Turan, fındıkların olgun hasat edilmesinin randıman, meyve tat ve lezzeti ile yağ ve yağ asitliği değerinin korunmasının açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

05.08.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Turan, fındıkların olgun hasat edilmesinin randıman, meyve tat ve lezzeti ile yağ ve yağ asitliği değerinin korunmasının açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Turan, AA muhabirine, fındık hasat sezonunun başladığını belirtti.

Çiftçilere ürünlerin erken hasat uyarısında bulunan Turan, gelişmesini tamamlayan, belirli bir olgunluk derecesine ulaşan fındıkların bitkiden koparılması tavsiyesinde bulundu.

Hasat işleminin çok dikkatli yürütülmesine özen gösterilmesini isteyen Turan, "Çünkü fındık çeşitlerinden bazıları erken, bazılar orta ve bazıları da geç hasat olumuna gelmektedir. Bu yüzden çeşitler karışık değil de her çeşit hasat olumuna geldiğinde ayrı ayrı hasat edilmeli, harmanlanmalı, kurutulmalı, çuvallanmalı ve hasat edilen fındıklar aynı gün mutlaka harman yerine getirilmelidir." dedi.

Hasadın yerden yapılmasının önemine dikkati çeken Turan, şöyle konuştu:

"Yerden hasada başlamadan önce ocak altları ve içlerindeki yabancı ot temizliği mutlaka yapılmış olması gerekir. Yere dökülen fındıklar yerde uzun süre bekletilmeden toplanması gerekmektedir. Aksi halde uzun süre yerde bekleyen fındıklarda çürüme ve küflenme oluşabilmektedir. O nedenle yerde düşen fındıkları en az üç defa kademeli olarak toplanması gerekir."

Turan, erken hasat edilen fındıkların kendine özgü renk, lezzet ve tada ulaşamadığına işaret ederek, "İç meyve küçük kalır, randımanı ve beyazlama oranı düşer, buruşuk oranı artar, yağ ve kül oranı, E vitamini, folik asit değeri, yağ asitleri kompozisyonu gibi içeriklerinde azalır, raf ömrü kısalır ve sürgünler zarar görebilir. Erken hasat daldan hasat şeklinde yürütüldüğü için bir kişi günde yaklaşık 70-75 kilogram zuruflu fındık toplamaktadır. Bu da yaklaşık 20-25 kilogram kuru fındığa denk gelmektedir. Bu nedenle daldan hasat işleminin bir yandan meyve kalitesini düşürürken diğer yandan hasat maliyetini arttırdığı unutulmamalıdır." dedi.

Fındıkların zamanında toplanılmasının birçok yararının da bulunduğuna işaret eden Turan, şu değerlendirmede bulundu:

"Olgun hasat edilen fındıkların randımanı yükselir, buruşuk iç oranı azalır, meyve kendine has tada ve lezzete ulaşır, beyazlama oranı artar, toplam yağ ve yağ asitliği değeri yükselir, raf ömrü artar, hasatta kullanılan iş gücü azalır ve kuruma süresi iklime de bağlı olarak kısalabilir. Zamanında hasat işlemi ile bir yandan kalite kaybı azaltılırken diğer yandan yıldan yıla verime, iklime ve kişiye göre değişmekle birlikte hasatta yüzde 30-40 arasında iş gücü tasarrufu sağlanabileceği asla unutulmamalıdır."

Kaynak: AA

Giresun Üniversitesi, tat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık Hasatında Olgunluğun Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:54 Şimdilik Hindistan’da Bangladeş Başbakanı Hasina’nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı Şimdilik Hindistan'da! Bangladeş Başbakanı Hasina'nın ülkeden kaçtığı anlar ortaya çıktı
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
13:59 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 729 bin Suriyelinin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük İçişleri Bakanı Yerlikaya: 729 bin Suriyelinin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2024 22:33:03. #1.13#
SON DAKİKA: Fındık Hasatında Olgunluğun Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement