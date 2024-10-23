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Ekonomi

İşte en çok Türk fındığı tüketen ülkeler

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Doğu Karadeniz'den 2023 yılının ilk 9 ayında yapılan fındık ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 1 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Özellikle Almanya'ya yapılan ihracatın değeri yüzde 65 oranında arttı.

23.10.2024 11:16  Güncelleme: 13:37
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Doğu Karadeniz'den yılın 9 ayında yapılan fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 53 artarak 1 milyar 59 milyon 549 bin 188 dolar oldu. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, bölgeden 9 ayda 86 ülkeye dış satım yapıldı.
Ocak- Eylül 2023'te 690 milyon 596 bin 83 dolar olarak kayıtlara geçen fındık ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 53 artarak 1 milyar 59 milyon 549 bin 188 dolar olarak kayıtlara geçti. Miktar olarak da geçen yılın 9 ayında 110 bin 101 ton olan dış satım, bu yılın aynı döneminde yüzde 17 artarak 128 bin 319 tona yükseldi.

ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 65 ARTTI

Almanya, İtalya ve Polonya bölgeden en fazla fındık dış satımı yapılan 3 ülke oldu. Doğu Karadeniz'den ocak-eylül döneminde Almanya'ya 32 bin 701 ton karşılığı 262 milyon 748 bin 307 dolarlık fındık ihraç edildi. Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 26 bin 388 ton karşılığı 159 milyon 175 bin 246 dolarlık fındık satılmıştı.

Bölgeden böylece Almanya'ya yapılan fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 24, değerde yüzde 65 arttı. Almanya'yı 195 milyon 945 bin 515 dolarla İtalya, 100 milyon 626 bin 443 dolarla Polonya takip etti.

TRABZON İHRACATINDA YÜZDE 37'LİK ARTIŞ

Bölge fındık ihracatının yüzde 50'si Trabzon'dan gerçekleştirildi. Trabzon'dan yılın ocak-eylül döneminde İtalya başta olmak üzere 58 ülkeye 533 milyon 623 bin 652 dolarlık fındık dış satımı yapıldı. Kentten geçen yılın aynı döneminde ise 390 milyon 448 bin 428 dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece Trabzon'dan yapılan fındık ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 37 arttı.

FINDIK İHRACATINDA YIL SONU HEDEFİ DAHA YÜKSEK

DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındığın bölgenin geleneksel üretim ve ihraç ürünlerinden olduğunu söyledi. Fındık tarımını ve ihracatı önemsediklerini belirten Cirav, "Yurt içi piyasalarda kur ve maliyet baskısı ile yurt dışı pazarlarda da talebin istenilen düzeyde olmamasına rağmen fındık ihracatının yılı artışla kapatacağını öngörüyoruz." dedi.

Cirav, ülke çeşitliliğini artırmak için de gayret ettiklerini vurgulayarak, "Yıl sonuna kısa bir süre kaldı. Fındık ihracatımızın yıl sonunda çok daha iyi seviyeye geleceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Ekonomi, Almanya, İhracat, trabzon, Finans, Tarım, Son Dakika

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