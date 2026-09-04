Fındık ihracatında miktar yüzde 23 düştü ama değer yüzde 19 arttı - Son Dakika
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Fındık ihracatında miktar yüzde 23 düştü ama değer yüzde 19 arttı

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Türkiye'nin 2026 Ocak-Ağustos dönemi fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 23 azalarak 134 bin tona gerilerken, değer yüzde 19 artışla 1 milyar 731 milyon dolara yükseldi. En fazla ihracatı gerçekleştiren Trabzon'dan ise bu dönemde 37 bin ton karşılığı 575 milyon dolar gelir sağlandı.

Türkiye'de 2025 yılının Ocak- Ağustos döneminde 174 bin ton fındık ihracatına karşılık 1 milyar 457 milyon 354 bin dolar tutarında döviz girdisi elde edilirken; 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde ülkemizden 134 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirilerek, 1 milyar 731 milyon 492 bin dolar tutarında döviz girdisi elde edildi.

Söz konusu ihracat gerçekleşmeleri bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktarda yüzde 23 düşüş yaşanırken, değerde ise yüzde 19 oranında artış gerçekleşti.

Yılın ilk sekiz ayında ülkemizden 109 farklı ülkeye ihracat yapıldı, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Eylül ayında başlayan fındık ihraç sezonunun 12 ayında 197 bin 544 ton fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 512 milyon dolar tutarında döviz girdisi sağlandı. İhracatta; önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise miktar bazında yüzde 36, değer bazında ise yüzde 1 oranında düşüş yaşandı.

En fazla ihracat Trabzon'dan

Trabzon ilinden yapılan fındık ihracatı değerlendirildiğinde ise, 2025 yılının ilk sekiz ayında 51 bin 317 ton fındık ihracatı karşılığında, 451 milyon 391 bin dolarlık döviz girdisi sağlanırken; 2026'nın ilk sekiz ayında ise Trabzon'dan yapılan 37 bin 71 ton fındık ihracatı karşılığında 575 milyon 749 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı. Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 28 düşüş yaşanırken, değerde yüzde 28 oranında artış yaşandığı kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 33,25'lik kısmı; fındık ihracatında 1. sırada yer alan Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Fındık ihraç sezonunun on iki ayında ise Trabzon'dan 45 bin 226 ton karşılığı 674 milyon 432 bin dolarlık ihracat yapıldı, önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 49, değerde ise yüzde 13 oranında düşüş yaşandı.

Kaynak: İHA

Trabzon, Ağustos, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık ihracatında miktar yüzde 23 düştü ama değer yüzde 19 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fındık ihracatında miktar yüzde 23 düştü ama değer yüzde 19 arttı - Son Dakika
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