Fındık İşçilerine 2025 Ücretleri Açıklandı

Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan fındıkta hasat öncesi işçilere ödenecek tutar belli oldu.

Trabzon Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hasan Kozoğlu, Trabzon Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu. Trabzon'da 2025 yılı fındık hasadında çalışacak işçilere ödenecek ücretlerin belli olduğu toplantıda işçilerin günlük ücretinin bin 200 TL olduğu belirlendiğini belirten Kozoğlu, "2025 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine çalıştıkları her fiili gün karşılığı olarak yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen brüt asgari ücret dikkate alınarak günlük net ücretin bin 200 TL olarak belirlenmesine ayrıca işçilere günlük yemek ücreti için 100 TL ödenmesine eğer işçiler taşımalı ise işçi başına nakliye bedeli olarak 100 TL ödenmesine karar verildi" dedi.

Kozoğlu, "Toplanan fındıkların taşınması işlerinde çalışacak çuvalcıların ve aşçıların ücretlerinin 10-15 arası işçi için aşçılara bin 300 TL, çuvalcılara bin 400 TL olarak belirlenmesine 15 üzeri işçi için aşçılar bin 500 TL, çuvalcılara bin 600 TL olarak belirlenmesine, patoz saat ücretinin 4 bin TL olarak belirlenmesine, tarım aracısı ücretlerinin 15 işçiye kadar bin 500 TL, 15 işçiden fazlası için günlük bin 600 TL olarak belirlenmesine iş aracılarından 'aracı belgesi' istenmesi İŞKUR İl Müdürlüklerinden alınmış 'aracı belgesi' olmayanlara iş verilmemesi tavsiye edilmektedir" ifadelerini kullandı. - TRABZON