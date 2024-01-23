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Fındık Üreticileri Bahçe Okulu Eğitimi Projesiyle Verim ve Kaliteyi Artırıyor - Son Dakika
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Fındık Üreticileri Bahçe Okulu Eğitimi Projesiyle Verim ve Kaliteyi Artırıyor

Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden fındıkta üreticiler, "Bahçe Okulu Eğitimi Projesi" sayesinde verim ve kaliteyi artırmak için doğru teknikleri öğreniyor.

Fındık Üreticileri Bahçe Okulu Eğitimi Projesiyle Verim ve Kaliteyi Artırıyor
23.01.2024 - 12:16,
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Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden fındıkta üreticiler, "Bahçe Okulu Eğitimi Projesi" sayesinde verim ve kaliteyi artırmak için doğru teknikleri öğreniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 10 yıl önce başlatılan proje kapsamında uzman ekipler, fındık bahçelerinde üreticilerle bir araya geliyor. Budama, ilaçlama, gübreleme, zararlı böceklerle mücadele yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak üreticilere anlatılıyor.

Fındığın verim ve kalitesini artırma, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen projeden geçen yıl 5 bin 809 üretici faydalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bu yıl da devam eden proje çerçevesinde Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi'nde üreticilere bilgilendirmede bulundu.

Yılmaz, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilere verilen tarımsal destekler ve eğitimlerle üretimi artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bahçe Okulu Eğitimi kapsamında uzman ekiplerin bahçedeki uygulamalı eğitimde içinde bulunulan dönemin yanı sıra yıl boyunca yapılması gerekenleri üreticilere anlattığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Mesela bu bahçede arkadaşlarımız, içinde bulunduğumuz dönem itibarıyla budama konusunda üreticilerimizi bilgilendirdi. Fındık kozalak akarı zararlısına karşı mekanik mücadele yapılması gerekiyor. Üreticilerimizle bunun bilgisini paylaştık. Bununla ilgili kimyasal mücadele hakkında da bilgilendirdik. Gübrelemenin nasıl ve hangi dönemde yapılacağını anlattık."

Yılmaz, toprağı tanımadan kullanılan gübrenin faydadan çok zarar verebileceğine işaret ederek, bu doğrultuda toprak analizi konusunu da işlediklerini söyledi.

Üreticilere de uygulama yaptırılarak doğru işlemin gösterildiğini dile getiren Yılmaz, "Biraz önce budamayı anlatırken dalkıran zararlısı olan dala denk geldik. Dalkıran zararına uğrayan bu dalın bahçeden götürülüp imha edilmesi, yakılması gerektiğini aktardık. Aksi takdirde diğer dallara bulaşmak suretiyle bahçemizde çok daha zarara neden olabileceğini üreticilerimize anlatıyoruz." dedi.

"Bu uygulamalar diğer üreticilerimize de örnek oluyor"

Yılmaz, eğitime katılanların öğrendiklerini bahçelerinde uyguladığını, bu uygulamaların diğer üreticilere de örnek olduğunu vurguladı.

İl genelinde fındık bahçelerinden elde edilen ürün miktarının her geçen gün artmaya başladığını söyleyen Yılmaz, "Yapılan bu çalışmalar sonucunda çok güzel bahçeler oluştu. Bu bahçelerde 250-300 kilogram, sulama sistemini de kurduğumuz bahçelerde 400 kilograma varan verimlere ulaştık." diye konuştu.

Çalışmaların süreceğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burası dünyada fındığın en çok üretildiği il. Dünyaya örnek olacak çalışmalar yapmamız lazım ve şu an bunları yapıyoruz. Kalitede sıkıntı yok. Aslında ürünümüz kaliteli ama verimi dünyanın daha da üzerine çıkarmak için çalışıyoruz. Gayet de güzel neticeler aldık, bundan sonra daha iyilerinin olacağını söyleyebilirim."

Üreticiler eğitimlerden memnun

Eğitime katılanlardan emekli öğretmen Nedim Yeşiltepe, meslek yaşantısında da uygulamalı eğitime önem verdiğini söyledi.

Hayatta herkesin öğrenci olduğunu dile getiren Yeşiltepe, "Bu uygulama çok değerli. Çünkü babamdan bildiğim gibi değil, bu işin okulunu okuyan, deneyimini yapan ve bilen insanlardan öğrenmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Üreticilerden Mehmet Uzun da anlatımlardan çok yararlandıklarını, doğru diye bildikleri yanlışlar olduğunu kaydetti.

Daha fazla verim için gübreleme ve budama hususlarında doğru uygulamayı öğrendiklerini söyleyen Uzun, bilgilendirmede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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