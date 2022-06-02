Fındık üreticilerine "Amerikan beyaz kelebeği" uyarısı - Son Dakika
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Fındık üreticilerine "Amerikan beyaz kelebeği" uyarısı

02.06.2022 17:36
Fındık üreticilerine "Amerikan beyaz kelebeği" uyarısı

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, fındık üreticilerine Amerikan beyaz kelebeği zararlısıyla zamanında mücadele etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, fındık üreticilerine Amerikan beyaz kelebeği zararlısıyla zamanında mücadele etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Öztemiz, Amerikan beyaz kelebeğine karşı mücadele zamanının geldiğini, bugünlerde sürekli fındık bahçelerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Normal şartlarda kelebek çıkışlarının mayısın ilk haftası ile üçüncü haftasında görüldüğünü aktaran Öztemiz, bu zararlıyı fındıktan önce erik, dut gibi meyve ağaçlarında gördüklerine dikkati çekti.

Bu zararlının her an fındık bahçelerine geçerek yumurta bırakabileceğini aktaran Öztemiz, şu uyarılarda bulundu:

"Amerikan beyaz kelebeği, yüzde 70-80 nem ve 22-25 derece sıcaklıklarda daha iyi gelişir. Fındık bahçelerinde zararlının yumurta paketlerini bulmak için özellikle uç dallardaki yapraklar kontrol edilmeli. Şayet yumurta bulunursa hava sıcaklığına bağlı olarak bu yumurtalar 1-3 günde açılacaktır. Zararlı, ekonomik zarar eşiğinin üstündeyse mücadeleye karar verilmeli ve birinci döle karşı mücadele yapılmalıdır. Zararlılarla mücadelede, kültürel, mekanik, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulanması gerekmekte. Çevreye en az zararı olan mücadele yöntemlerine öncelik verilmeli, uygun olan tüm mücadele yöntemleri bir arada kullanılarak entegre mücadele uygulanmalıdır."

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Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık üreticilerine 'Amerikan beyaz kelebeği' uyarısı - Son Dakika


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