Fındık Üreticisine Destek Çağrısı

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık üreticisinin kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelesinde devletin üreticiye destek olması gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz, "Bakanlığımız, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimiz zararlı ile mücadele de üreticiyi bilgilendirse de üreticimiz böyle bir dönemde yalnız bırakılmamalı" dedi.

Başkan Yılmaz, Karadeniz Bölgesi'nin fındık üreticisinin son birkaç yılda en büyük tehdidi kahverengi kokarca zararlısından gördüğünü ifade ederek, üreticiye destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Fındıkta kalite ve verim kaybına yol açan zararlıya karşı birçok bölgemizde olduğu gibi Samsun ve Çarşamba'da da önemli mücadeleler sürdürülüyor ancak üreticinin geçtiğimiz yıl mahsulünde yaşadığı sıkıntılar ve ilaç maliyetlerinin artması üreticiyi dar duruma düşürmektedir. Ürünleri hem kokarca zararlısı tehlikesi hem de zirai donun vurduğu bu dar dönemde üreticimizi mağdur etmemek asli görevlerimizden olmalıdır. Tarım Türkiye'nin geçmişi ve geleceği olduğu gibi bölgemizin kalkınmasının temel unsurlarından da birisidir" diye konuştu.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, yaptığı açıklamada fındık üreticisinin karşı karşıya olduğu bu zararlıya yönelik yapılacak ilaçlama maliyetinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini vurgulayarak, devlet yetkililerini ve ilgili kurumları sürece daha aktif katılmaya davet etti. - SAMSUN