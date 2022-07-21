Fındık yevmiye ücreti 215 TL olarak açıklandı

Mevsimlik Geçici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Toplantısı'nda alınan karara göre, mevsimlik tarım işçilerinin 215 lira 70 kuruşun altında ücret verilmeyeceği kararlaştırıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında, Mevsimlik Geçici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Toplantısı yapıldı. Mevsimlik tarım işlerinde çalışacak kişilere cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen günlük brüt asgari ücretin 215,70 TL altında verilmeyeceği belirtildi. İşverenler tarafından fındık harman makinesinde tecrübesiz kişilerin çalıştırılamayacağı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınacağı ve son olarak da meskün mahalde gece 24.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında patoz yapılamayacağı kararlaştırıldı. - DÜZCE