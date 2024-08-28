Fındıkta hasat zamanı - Son Dakika
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Ekonomi

Fındıkta hasat zamanı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde fındık hasadı başladı. Hasada ilçe protokolü de iştirak etti. Üreticiler, yıl boyunca yetiştirdikleri fındıkları toplamaya başladı. İşçi maliyetlerinin yükselmesi ise üreticileri zor durumda bırakıyor.

28.08.2024 23:08
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Fındıkta hasat zamanı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde fındık hasadı başladı. Hasada ilçe protokolü de iştirak etti.

Bolu'nun fındık üretim merkezi olan Taşkesti'de üreticiler, yıl boyunca yetiştirdikleri fındıkları toplamaya başladı. Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar ve Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik de hasada katıldı ve fındık topladı. Üreticilere destek olacaklarını ifade eden Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, "Taşkesti Beldesi, fındık üretimiyle Bolu'da bilinen bir beldemiz. Bolu için değerlendirme yaptığımızda beldemiz önemli konuma sahip. Fındık üreticilerimizin hasat zamanında onların sevincine ortak olmak için bugün buraya geldik. Fındık üretimine destek vermek üzere burada toplandık" dedi.

İşçi maliyetlerinin yükseldiğini söyleyen fındık üreticisi Mehmet Yılmaz ise, "Benim 8-10 dönüm fındık tarlam var. Önceden 2 tona yakın fındık alıyorduk. Hava şartlarından mı bilmiyorum ama verim düştü. Sıcaklıklardan dolayı yarı yarıya verim düştü. İşçi ücretleri de pahalı, kazandığımız parayı ona veriyoruz. Bize bir şey kalmıyor. Geçen sene 500 liraya çalışan işçi bu sene bin, bin 200 liraya çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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