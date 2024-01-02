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Fındıkta 'sıcak hava' tehlikesi: Ciddi rekolte kaybı yaşanabilir - Son Dakika
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Fındıkta 'sıcak hava' tehlikesi: Ciddi rekolte kaybı yaşanabilir

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve sonrasında yaşanabilecek zirai don, Karadeniz Bölgesi'nin en önemi geçim kaynağı olan fındığı olumsuz etkileyebilir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 2024 yılı fındık üretimini tehlikeye düşürebileceğini belirtti. Fındık püskülleri bahar havası nedeniyle erken görünmeye başladı ve ilerleyen şubat ve mart aylarında olası zirai don ve kar yağışı ciddi zararlara ve rekolte kaybına yol açabilir. Fındık ağacının soğuklama dönemine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Soydan, kar yağışının fındık dallarını, püskülleri ve zararlılardan koruyacağını ifade etti. Karadeniz Bölgesi'nde şu ana kadar yeterli miktarda yağış olmadığına dikkat çeken Soydan, sıcak hava nedeniyle fındığın erken uyanmasının ve zirai donun ciddi zararlara ve rekolte kayıplarına yol açabileceğini söyledi.

Fındıkta \'sıcak hava\' tehlikesi: Ciddi rekolte kaybı yaşanabilir
02.01.2024 - 14:58,
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Fındıkta 'sıcak hava' tehlikesi: Ciddi rekolte kaybı yaşanabilir

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve sonrasında yaşanabilecek zirai don, Karadeniz Bölgesi'nin en önemi geçim kaynağı olan fındığı olumsuz etkileyebilir

ORDU - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 2024 yılı fındık üretimini tehlikeye düşürebileceğini söyledi.

Kış mevsimi ortasında bahar havası yaşanmasıyla fındık püskülleri görünmeye başladı. Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da, hava sıcaklıklarının bu şekilde devam etmesi ve ilerleyen şubat ve mart aylarında yağabilecek karın, zirai don ile birlikte ciddi zararlara ve rekolte kaybına yol açabileceği belirtiliyor.

"Fındığın 350 ile bin saat arasında soğuklama dönemi yaşaması gerekiyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, şu anda tehlikeli bir sürece doğru gidildiğini belirterek, "İnşallah bu günlerde kar bekliyoruz. Fındık ağacının ve dallarının yaklaşık 350 ile bin saat arasında soğuklama dönemini yaşaması gerekiyor. O soğuklama dönemi de fındıkta hareketliliğin durduğu bir zaman. O nedenle kar yağarsa fındık dalları, püskülleri, karanfilleri, toprak ve zararlılardan korunması açısından kar örtüsü altında olması olumlu olacaktır. Şu anda kar yağışına ciddi derecede ihtiyaç var" diye konuştu.

"Ciddi rekolte kayıpları yaşanabilir"

Sıcak havalara aldanıp erken uyanan fındık dallarının, şubat ve mart aylarında olabilecek zirai don karşısında tehlike altında olduğunu söyleyen Soydan, Karadeniz Bölgesi'ne şuana kadar yararlı olacak kadar yağ yağışı olmadığını ifade ederek, "Yüksek kesimlerde az miktar kar yağışı oldu, aksine sıcak hava devam ediyor. Bu sıcak hava nedeniyle fındığın erken uyanmasını ve donrasında zirai don nedeniyle ciddi zararlar ve rekolte kayıplarının olduğunu geçen yıllarda tecrübe ettik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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