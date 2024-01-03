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Fırat EDAŞ, Malatya'da deprem ve yıkım çalışmaları için 221 milyon liralık bakım faaliyeti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Fırat EDAŞ, Malatya'da deprem ve yıkım çalışmaları için 221 milyon liralık bakım faaliyeti gerçekleştirdi

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 46 dağıtım merkezini yenilediğini, deprem ve yıkım çalışmalarında zarar gören şebekenin yenilenmesi için 221 milyon liralık bakım faaliyeti gerçekleştirdiğini bildirdi. Şirketin sorumluluk alanında bulunan Malatya'nın bazı semt ve mahallelerinde aydınlatma tesislerinin devrede olmadığı, enerji arzı sürekliliğinde aksamalar yaşandığı gündeme getirildi. Yıkımların plansız kesintileri ve yapımı uzun süren arızaları beraberinde getirdiği belirtilirken, deprem sonrasında şebekede oluşan zararların giderildiği ve bütün şebekenin aktif hale getirildiği ancak yapılan yıkım çalışmaları nedeniyle aydınlatma şebekesinin yeniden devre dışı kaldığı ifade edildi.

Fırat EDAŞ, Malatya\'da deprem ve yıkım çalışmaları için 221 milyon liralık bakım faaliyeti gerçekleştirdi
03.01.2024 - 16:25,
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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 46 dağıtım merkezini yenilediğini, deprem ve yıkım çalışmalarında zarar gören şebekenin yenilenmesi için 221 milyon liralık bakım faaliyeti gerçekleştirdiğini bildirdi.

Fırat EDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin sorumluluk alanında bulunan Malatya'nın bazı semt ve mahallelerinde aydınlatma tesislerinin devrede olmadığı, enerji arzı sürekliliğinde aksamalar yaşandığının gündeme getirildiğine işaret edildi.

Deprem felaketi sonrası orta hasar ve üzeri binalara yönelik yıkım çalışmalarının başladığı ve büyük kısmının tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, çalışmaların çoğunlukla profesyonelce yürütüldüğü ancak yıkımlar esnasında zaman zaman istem dışı yüksek gerilim, alçak gerilim ve aydınlatma şebekelerinde kısa sürede onarımı güç hasarlar oluşmasına da sebebiyet verdiği kaydedildi.

Yıkımların plansız kesintileri ve yapımı uzun süren arızaları beraberinde getirdiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Malatya'da deprem faaliyetleri kapsamında 46 dağıtım merkezi yenilenmiş hem deprem hem de yıkım çalışmalarında zarar gören şebekemizin yenilenmesi için 221 milyon lira tutarında bakım faaliyeti gerçekleşmiştir. 2023 yılında müşterilerimizden gelen tüm ihbarlara ekiplerimizce müdahale edilmiş ve giderilemeyen arızalara da yıkımlar sebebiyle müdahale edilememiştir. Gündeme gelen bölgelerde de deprem sonrasında şebekemizde oluşan zararlar giderilmiş ve bütün şebeke aktif hale getirilmiş olup aktif hale getirilen aydınlatma şebekemiz yine aynı lokasyonlarda yapılan yıkım çalışmaları nedeniyle yeniden devre dışı kalmıştır. Yapılan hasarlara ait onarım çalışmaları da devam etmektedir."

Açıklamada, şehirde kurulan konteyner kentlere orta gerilim hatlarından enerji verildiği, bu hatlarda meydana gelen arızalara ekipler tarafından müdahale edilerek enerji sürekliliğinin sağlandığı, öte yandan konteyner kentlerin içinde meydana gelen arızalarınsa şirketin sorumluluk alanında olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Fırat EDAŞ, Malatya'da deprem ve yıkım çalışmaları için 221 milyon liralık bakım faaliyeti gerçekleştirdi - Son Dakika


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