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Fırıncılarla anlaşma sağlandı: Halk Ekmek iki kat büyüyecek - Son Dakika

Fırıncılarla anlaşma sağlandı: Halk Ekmek iki kat büyüyecek

20.02.2022 11:57
Fırıncılarla anlaşma sağlandı: Halk Ekmek iki kat büyüyecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Ekmek projesini büyüteceklerini belirterek, "Halk Ekmek fabrikamızda üretime devam ederken bir taraftan da yapacağımız protokolle fırıncıların atıl kapasitelerini faaliyete geçireceğiz.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Ekmek projesini büyüteceklerini belirterek, "Halk Ekmek fabrikamızda üretime devam ederken bir taraftan da yapacağımız protokolle fırıncıların atıl kapasitelerini faaliyete geçireceğiz. Halk Ekmek'in ihtiyaç duyduğu ekmeği onlardan alacağız. Böylece halka sunduğumuz ekmek kapasitesini iki katına çıkaracağız" dedi.

İzmir'de Halk Ekmek projesinin kapsamı genişletiliyor. Hem daha çok İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak hem de esnafa destek olmak amacıyla kentteki ekmek fırınlarının atıl kapasiteleri faaliyete geçirilecek. Halk Ekmek fabrikasında günde 120-130 bin ekmek üretilirken, anlaşma yapılan fırınların projeye dahil olmasıyla bu rakamın iki katını çıkılması hedefleniyor. Başkan Tunç Soyer, fırıncılarla protokol imzalayarak projeyi başlatacak.

"Ekonomik fiyatlı ekmeğe talep arttı"

Ekonomik fiyatlı ekmeğe talebin arttığını belirten Başkan Soyer, "Üretim kapasitemizi artırmak için yüksek maliyetli ve zaman gerektiren bir yatırım yapmak yerine endüstriyel üretim yapan fırıncıların atıl üretim kapasitelerini faaliyete geçirmeye karar verdik. Satacağımız ekmeği bu fırınlarda üreterek halkımızın ucuz ekmek talebini en yüksek düzeyde karşılamayı hedefliyoruz. Halk Ekmek fabrikamızda üretime devam ederken, bir taraftan da fırıncıların atıl kapasitelerini faaliyete geçirerek daha çok İzmirliye ucuz ekmek ulaştıracağız" diye konuştu.

Halk Ekmek fabrikasında üretilerek 1,5 liraya satılan 230 gram beyaz ekmek ve aynı gramajdaki kepekli ekmek maliyetlerdeki yüksek artış nedeniyle yarından itibaren 2 liraya satılacak. 230 gram ekmeğin 2,5 liraya satıldığı piyasa koşullarında böylelikle Halk Ekmek İzmirliye ucuz ekmek sağlamayı sürdürecek.

Halk Ekmek fabrikasında üretilen ekmek Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Buca, Karabağlar, Gaziemir ilçelerinde bulunan 63 büfe ile İzmirlilere ulaştırılıyor. - İZMİR

Fırıncılarla anlaşma sağlandı: Halk Ekmek iki kat büyüyecek
Fırıncılarla anlaşma sağlandı: Halk Ekmek iki kat büyüyecek
Fırıncılarla anlaşma sağlandı: Halk Ekmek iki kat büyüyecek

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Fırıncılarla anlaşma sağlandı: Halk Ekmek iki kat büyüyecek Fırıncılarla anlaşma sağlandı: Halk Ekmek iki kat büyüyecek Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı İzmir'de açıldı: 66,5 milyona mal oldu Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı İzmir'de açıldı: 66,5 milyona mal oldu

Halk Ekmek, Tunç Soyer, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fırıncılarla anlaşma sağlandı: Halk Ekmek iki kat büyüyecek - Son Dakika Ekonomi


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