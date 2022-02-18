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Fırsatçıların indirim tuzağını önlemek için geliştirildi! İşte Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği - Son Dakika

Fırsatçıların indirim tuzağını önlemek için geliştirildi! İşte Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği

18.02.2022 00:42

Ticaret Bakanlığı indirimli satışlar hakkında yönetmelikte değişikliğe gitti. Fırsatçıların indirim tuzağını önleyecek yeni düzenleme ile indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. İndirimli satışa konu edilen mal ve hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde açıkça belirtilecek. İndirimle ilgili konulara dair ispat sorumluluğu satıcıda olacak. Kararlar 1 Mart'tan itibaren uygulanacak.

KDV indiriminin ardından bazı fırsatçıların ürünlere önce zam yaptığı ardından ise yüzde 7'lik KDV indirimini yansıttıklarının ortaya çıkmasının ardından Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek.

İNDİRİMLERDE SON 30 GÜN İÇİNDEKİ EN DÜŞÜK FİYAT ESAS ALINACAK

İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.

YENİ DÜZENLEME 1 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak. Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VE STOKÇULUK YAPANLARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.

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Ticaret Bakanlığı, Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fırsatçıların indirim tuzağını önlemek için geliştirildi! İşte Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fırsatçıların indirim tuzağını önlemek için geliştirildi! İşte Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği - Son Dakika
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