Şiddetli fırtına Alanya'da seraları yerle bir etti

Başkan Yücel, seraları zarar gören çiftçilerle buluştu: "Desteği ivedilikle vereceğiz"

ANTALYA - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesinde fırtına nedeniyle seraları ciddi zarar gören üreticiye 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Başkan Yücel, "Üreticiye gereken desteği ivedilikle vereceğiz" dedi.

Alanya'da gerçekleşen olumsuz hava koşullarıyla birlikte meydana gelen fırtınada batı bölgesinde 30'a yakın cam ve naylon seranın zarar gördü. Başkan Yücel ve ekibi, afetzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Alanya Belediyesi olarak üreticinin yanında olduklarını belirtti. Başkan Yücel'e incelemelerinde Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de eşlik etti.

"Bölgede hasar tespiti yaptık"

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir haftadır devam eden yağışlar ve sonrasında gerçekleşen hortum ve fırtına gibi doğal afetlerle birlikte üreticilerimiz ciddi zarar gördü. Biz de Belediye Başkanımızla birlikte hem bölgedeki hasar tespit çalışmaları hem de üreticimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için buradayız. Her zaman üreticilerimizin yanında olan Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, her afette olduğu gibi bugün de yanımızda. Kendisi ve ekibi yerinde incelemelerde bulundu. Üreticilerimize de bu süreçte ne gerekiyorsa yapılacağı sözünü verdi" dedi.

"Her zaman olduğu gibi üreticimizin yanında olacağız"

Fırtınadan etkilenen serada incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya'mızda hava muhalefetinden dolayı çiftçilerimize hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de bölgedeki hasar tespiti adına buradayız. Afetten zarar gören ve tarım sigortası olmayan üreticilerimiz, hemşehrilerimiz var. Ziyaretlerimiz esnasında afetten zarar gören alanları inceledik; Ziraat Odası Başkanımız, üreticilerimiz ve muhtarlarımızla durum değerlendirmesi yaptık. Alanya Belediyesi olarak bu afette üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de üreticimizin yanında olacağız. Fırtınadan etkilenen bütün hemşehrilerime geçmiş olsun" şeklinde konuştu.