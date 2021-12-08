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Fırtına mağdurlarına 400 bin TL'lik yardım - Son Dakika

Fırtına mağdurlarına 400 bin TL'lik yardım

08.12.2021 10:29
Fırtına mağdurlarına 400 bin TL'lik yardım

Körfez Belediyesi, geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlara hasar durumuna göre 2 bin ile 7 bin TL arasında maddi yardımda bulunacak.

Körfez Belediyesi, geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlara hasar durumuna göre 2 bin ile 7 bin TL arasında maddi yardımda bulunacak. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, toplamda 400 bin TL'lik yardım yapılacağını kaydetti.

Körfez Belediyesi aralık ayı meclis toplantısında, geçtiğimiz hafta yaşanan ve tüm bölgede olduğu gibi Körfez'de de hasara yol açan fırtınada zarar gören vatandaşlara yardım yapılması kararlaştırıldı. Tüm partilerin ortak kararı ile alınan karar neticesinde üzücü olay sonrasında tutulan hasar raporlarından yola çıkılarak; az hasar görenlere 2 bin TL, orta hasar görenlere 4 bin TL, ağır hasar görenlere de 7 bin TL yardımda bulunulacak.

"400 bin TL'lik bir yardımı hayata geçirmiş olacağız"

Başkan Şener Söğüt, "Yaşanan üzücü olay sonrasında bizler de sahadaydık ve zarar gören vatandaşlarımızla da bir araya geldik. Belediye olarak da yanlarında olmak istedik. Tüm partilerimizle birlikte de bu kararı aldık. Talep eden, fırtınada zarar görüp olay sonrası rapor tutulan tüm vatandaşlarımıza yardımımız olacak. Yaklaşık 85 vatandaşımız var. 400 bin TL'lik bir yardımı hayata geçirmiş olacağız" dedi. - KOCAELİ

Fırtına mağdurlarına 400 bin TL'lik yardım
Fırtına mağdurlarına 400 bin TL'lik yardım
Fırtına mağdurlarına 400 bin TL'lik yardım
Fırtına mağdurlarına 400 bin TL'lik yardım

Körfez Belediyesi, Türk Lirası, Fırtına, Körfez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fırtına mağdurlarına 400 bin TL'lik yardım - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fırtına mağdurlarına 400 bin TL'lik yardım - Son Dakika
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