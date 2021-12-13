Üye Girişi
Fırtına ve yağışlı havanın etkisiyle hamsi 30 liradan satılıyor - Son Dakika

Fırtına ve yağışlı havanın etkisiyle hamsi 30 liradan satılıyor

13.12.2021 13:11

- Fırtına ve yağışlı havanın etkisiyle hamsi 30 liradan satılıyor İstanbul'da hamsinin kilosu 30 liraya çıktı.

- Fırtına ve yağışlı havanın etkisiyle hamsi 30 liradan satılıyor

İSTANBUL - İstanbul'da hamsinin kilosu 30 liraya çıktı. Balıkçılar, yakın dönemde fiyatların düşeceğini söylüyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan fırtına ve yağışlı hava balık tezgahlarını olumsuz etkiliyor. İstanbul Yenikapı'da hamsinin kilosu 30 liraya yükseldi. Balıkçılar, havanın daha da soğuması ile birlikte balığın çoğalacağını belirtiyorlar. Balıkçılar, yağışlı havanın tezgahlara yansımasının önümüzde ki günlerde olacağını ve fiyatların ise yüzde 25 düşeceğini söylüyorlar.

"Sevindirici haber lodos bitti yağışlar başladı"

Son bir haftadır havaların lodoslu gitmesinden dolayı balıkçıların ava çıkmadığını belirten balıkçı Muammer Arduç, "O nedenle fiyatlar baya yükseldi. Ama bugünden itibaren sevindirici haber var sonra lodos bitti ve yağışlar başladı. Hava soğuk olsa da fırtına yok. Havalar daha da soğudukça balık çoğalacaktır. Fiyatlarda düşecektir. Hamsi 20-25 TL'ye kadar gerileyecektir. Diğer balıklarda ise yüzde 25 düşüş olacaktır. Şu anda denizlerimizde bol bol istavrit, çinakop ve hamsi var. Ayrıca kofana balığı başladı. Önümüzde ki günlerde daha da çoğalacaktır. Şu anda hamsinin kilosu 30-35 TL, istavrit 40 TL, çinakopu ise 60 TL'den satıyoruz. Yağmurun üstüne karda yağarsa daha da güzelleşir çünkü balık kar suyunu daha çok sever" şeklinde konuştu.

(UGR-ACÖ-E)

Fırtına ve yağışlı havanın etkisiyle hamsi 30 liradan satılıyor
Fırtına ve yağışlı havanın etkisiyle hamsi 30 liradan satılıyor
Fırtına ve yağışlı havanın etkisiyle hamsi 30 liradan satılıyor
Fırtına ve yağışlı havanın etkisiyle hamsi 30 liradan satılıyor

Türk Lirası, Yenikapı, İstanbul, Fırtına, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fırtına ve yağışlı havanın etkisiyle hamsi 30 liradan satılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

15:37 "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi
Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler 15:32 Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:56 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı

Son Dakika Haberleri
15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!
15:32 Bizim Çocuklar, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü kurayı çektiler
14:55 Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor!
14:48 Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tepkisi: Çıldıracağım Allah'ım
14:47 Erkan Özerman'ın podyumdaki mankenlere küfür ettiği videosu ortaya çıktı
14:27 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz!
14:16 Bulgarlar Edirne'yi kapattı! Yılbaşına kadar kentteki bütün oteller dolu
14:12 Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
14:12 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti
14:08 AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir
Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti         
15:37
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis Tartıştığı kişiyi öldüren eski Sinop Belediye Başkanına 18 yıl hapis         
12:33
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 15:41:21. #1.12#
SON DAKİKA: Fırtına ve yağışlı havanın etkisiyle hamsi 30 liradan satılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement