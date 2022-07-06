FİSKOBİRLİK Başkanı Lütfi Bayraktar, birliğin çalışmalarını değerlendirdi

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, birliğin fındık alan, entegresinde işleyen, Türkiye ve dünyaya pazarlayan bir kurum olduğunu belirterek, "Bundan sonra da ağırlığını her geçen yıl piyasada hissettirecek." dedi.

Bayraktar, AA muhabirine, yeniden yapılanma süreci tamamlanan kurumun 5 yıldır hızla büyüdüğünü söyledi.

İmkanlar ölçüsünde üreticiyi koruyan bir kooperatifçilik anlayışıyla çalıştıklarına işaret eden Bayraktar, yeni yatırımlarla Entegre Fındık İşleme Tesisi'ni de genişlettiklerini, üreticiden aldıkları fındıkları burada nihai mamul olarak işlediklerini aktardı.

Bayraktar, her geçen yıl büyüyerek piyasada biraz daha etkili olmaya çalıştıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Süreç devam ediyor ama tam bu noktada nihai hedefe ulaştığımızı söyleyemem çünkü bu zorlu bir süreç. Hem sosyal sorumluluğunuzu yerine getireceksiniz hem de bir ticaret erbabı gibi davranacaksınız ama sonuç itibarıyla FİSKOBİRLİK, fındık alan, entegresinde işleyen, Türkiye ve dünyaya pazarlayan bir kurum pozisyonunda. Bundan sonra da ağırlığını her geçen yıl piyasada hissettirecek."

Birliğin 163 bin üyesi bulunduğunu anımsatan Bayraktar, "Bu sayı ile Türkiye ve dünyadaki en büyük fındık kooperatifiyiz. Üreticiyle temas kurabildiğimiz sürece üye sayımız, güven tescil edildikçe de ortak sayımız artıyor." diye konuştu.

Finansal kaynaklara ulaştıkları ölçüde yeni yatırımlarla büyümeye çalıştıklarına işaret eden Bayraktar, son 5 yılda Entegre Fındık İşleme Tesisi'ne 130 milyon liralık yatırım yaptıklarına dikkati çekti.

Bayraktar, her yıl, bir önceki yıla göre daha fazla büyüme hedefi belirlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Planlarımızı 5-10 yıllık olarak hazırlıyoruz. Hedeflerimize ulaşıyoruz. 2 yıl önce ihracatımız yok gibiydi, geçen sene 100 milyon lira ihracat geliri sağladık. İmkanlar olduğu sürece kendimizi geliştiriyoruz ve piyasaya açılıyoruz. FİSKOBİRLİK'in ürettiği ürünlerin piyasada satılmaması gibi bir riski yok. Tüm Türkiye ve dünyada FİSKOBİRLİK bir marka. Ürettiği ürünlerin güvenilirlik endeksi çok yüksek."

"Bu yılki perakende ciro hedefimiz 1 milyar lirayı geçmek"

Her geçen yıl fındık alım miktarını da artırdıklarını dile getiren Bayraktar, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 40-50 bin ton fındığı işleme gibi bir hedefimiz var. Eğer bunu başarabilirsek piyasada çok ciddi bir aktör haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, birliğin kendi ismi, geçmişi, ortak ağı itibarıyla piyasada her dönem bir aktör olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ama bunu etkili hale getirmenin yolu da alım miktarını artırmak. '50 bin ton' diyoruz ama eğer 80-90 bin ton fındık işleyerek satabilirsek, Türkiye ve dünyada söz sahibiyiz demektir ama bu bir süreç. FİSKOBİRLİK son 5 yılda belki 5 kat büyüdü ama halen mevcut potansiyelinin, isminin, markasının dünyada ve Türkiye'de ortaya koyduğu değere, o potansiyele daha yüzde 5 mesafe aldı. Daha yüzde 95 kat etmemiz gereken mesafe var."

Lütfi Bayraktar, bu yılki ciro hedeflerine ilişkin ise "Geçtiğimiz yılki perakende ciromuz 600-700 milyon lira civarındaydı. Bu yılki perakende ciro hedefimiz 1 milyar lirayı geçmek. 2022 ürünü fındığını biraz daha fazla almak istiyoruz ki alacağımıza eminiz. Biz aslında tüm fındığı alabileceğimizi görsek belki daha farklı varyasyona girebiliriz." dedi.