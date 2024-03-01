FİSKOBİRLİK Genel Müdürü: Üreticiler Ürünlerini Sigortalatmalı

Ekonomi

FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak, üreticilerden, ürünlerini ileride mağdur olmamak için bir sepet fındık karşılığı sigortalatmak suretiyle güvence altına almalarını istediklerini söyledi.

Çakmak, AA muhabirine, ??????? Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) özellikle fındık tarımında üretici açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

TARSİM'in devlet tarafından çiftçilerin ürünlerinin doğa olaylarına karşı korunması amacıyla kurulduğunu ifade eden Çakmak, "Başta fındık olmak üzere çiftçilerimizin zararları bu sistem tarafından karşılanıyor. 2004, 2014 ve 2018 yıllarında zirai don hasarları meydana gelmişti. Üreticilerimiz o yıllarda bu sistemi pek bilmediği için mağduriyet yaşadılar." dedi.

Çakmak, tarım sigortasına ilginin giderek arttığını belirterek, "Son yıllarda üreticilerimiz de bu konuda bilinçlenmeye ve TARSİM'in değerini yavaş yavaş anlamaya başladı. Çiftçilerimize çağrıda bulunuyoruz; üreticilerimizin ileride mağdur olmamaları için bir sepet fındık karşılığı ürünlerini sigortalatmak suretiyle güvence altına almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük de dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Türkiye de maalesef iklim değişikliğinden etkilenen bölgede. Fındıkta son 40 yılda, her 10 yılda bir özellikle Giresun ve komşu illerde iklimden doğan ürün hasarları yaşanmıştır. Bunun yeniden yaşanma ihtimali var. Üreticilerimizden, olası ürün kaybı durumlarında zararlarını minimize etmeleri için sigorta yaptırmalarını istiyor ve bekliyoruz. Onların zarara uğraması demek, sektörün zarara uğraması demektir."

Bölük, fındıkta tarım sigortası poliçe son kabul tarihinin 3 Mart olduğunu da sözlerine ekledi.