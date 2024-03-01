FİSKOBİRLİK Genel Müdürü: Üreticiler Ürünlerini Sigortalatmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

FİSKOBİRLİK Genel Müdürü: Üreticiler Ürünlerini Sigortalatmalı

FİSKOBİRLİK Genel Müdürü: Üreticiler Ürünlerini Sigortalatmalı

FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak, üreticilere ürünlerini sigortalatmaları çağrısında bulundu. Çakmak, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) fındık tarımında üreticiler için önemli bir güvence olduğunu belirtti. Çiftçilerin geçmişte yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmek için ürünlerini sigortalatmalarını isteyen Çakmak, tarım sigortasına ilginin arttığını ve üreticilerin bilinçlendiğini ifade etti. Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük ise iklim değişikliğiyle mücadele eden Türkiye'nin fındık üretiminde yaşanan hasarları minimize etmek için sigorta yaptırılmasını istedi.

01.03.2024 12:23  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak, üreticilerden, ürünlerini ileride mağdur olmamak için bir sepet fındık karşılığı sigortalatmak suretiyle güvence altına almalarını istediklerini söyledi.

Çakmak, AA muhabirine, ??????? Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) özellikle fındık tarımında üretici açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

TARSİM'in devlet tarafından çiftçilerin ürünlerinin doğa olaylarına karşı korunması amacıyla kurulduğunu ifade eden Çakmak, "Başta fındık olmak üzere çiftçilerimizin zararları bu sistem tarafından karşılanıyor. 2004, 2014 ve 2018 yıllarında zirai don hasarları meydana gelmişti. Üreticilerimiz o yıllarda bu sistemi pek bilmediği için mağduriyet yaşadılar." dedi.

Çakmak, tarım sigortasına ilginin giderek arttığını belirterek, "Son yıllarda üreticilerimiz de bu konuda bilinçlenmeye ve TARSİM'in değerini yavaş yavaş anlamaya başladı. Çiftçilerimize çağrıda bulunuyoruz; üreticilerimizin ileride mağdur olmamaları için bir sepet fındık karşılığı ürünlerini sigortalatmak suretiyle güvence altına almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük de dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Türkiye de maalesef iklim değişikliğinden etkilenen bölgede. Fındıkta son 40 yılda, her 10 yılda bir özellikle Giresun ve komşu illerde iklimden doğan ürün hasarları yaşanmıştır. Bunun yeniden yaşanma ihtimali var. Üreticilerimizden, olası ürün kaybı durumlarında zararlarını minimize etmeleri için sigorta yaptırmalarını istiyor ve bekliyoruz. Onların zarara uğraması demek, sektörün zarara uğraması demektir."

Bölük, fındıkta tarım sigortası poliçe son kabul tarihinin 3 Mart olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Tarım Sigortaları Havuzu, Sigorta, Türkiye, Giresun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK Genel Müdürü: Üreticiler Ürünlerini Sigortalatmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 13:55:20. #1.11#
SON DAKİKA: FİSKOBİRLİK Genel Müdürü: Üreticiler Ürünlerini Sigortalatmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement