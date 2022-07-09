Fitch, ABD'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana revize etti - Son Dakika
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Fitch, ABD'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana revize etti

09.07.2022 00:01
Fitch, ABD'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu "AAA" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu "AAA" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, görünüme yönelik revizyonun, salgın sonrası güçlü ekonomik toparlanma ve canlı devlet gelirleriyle iyileşen kısa vadeli kamu borcu dinamiklerini yansıttığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "AAA" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a revize edildiği bildirildi.

ABD ekonomisinin 2022'nin ikinci yarısında ve 2023 boyunca yavaşlayacağına işaret edilen açıklamada, iş gücü piyasasının gücünün devam etmesiyle desteklenen tüketime bağlı olarak ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 1,5 ve 2024'te yüzde 1,3 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.

ABD'de 2022 ve 2023 yılı ortalama enflasyon beklentilerinin ise sırasıyla yüzde 7,8 ve yüzde 3,7'ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını etkilemeye başlayacağı ifade edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başta petrol fiyatları olmak üzere emtia fiyatlarını artırdığına dikkati çekilen açıklamada, Çin'deki karantinaların ise tedarik zinciri sorunlarını şiddetlendirdiği ve temel mal fiyatları üzerinde baskı yarattığı kaydedildi.

Fitch'in açıklamasında, sıkı iş gücü piyasası koşullarının da nominal ücret enflasyonu üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fitch Ratings, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch, ABD'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana revize etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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