Fitch: Avrupa Savunma Harcamaları Artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch: Avrupa Savunma Harcamaları Artacak

Fitch, Avrupa'da artan savunma harcamalarının mali açıklara yol açacağını bildirdi.

25.02.2025 21:17
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NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan savunma harcamalarının, Avrupa'da daha yüksek mali açıklara ve finansman ihtiyaçlarına yol açacağını bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, 3 yıl önce başlayan Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini artırdığı ancak bazı ülkelerin bütçelerinin NATO'nun belirlediği Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'sinin altında kaldığı aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu ay AB üyesi ülkelerin ortak harcamalarının GSYH'nin yüzde 3'ünün üzerine çıkması gerektiğini söylediği anımsatılan açıklamada, İngiltere'nin savunma harcamalarını 2027'ye kadar GSYH'sinin yüzde 2,5'ine çıkarmayı taahhüt ettiği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'de bu harcamaların denizaşırı yardımlardan yapılacak kesintilerle finanse edileceği ve daha sonra yüzde 3'e çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Yüzde 3'lük savunma harcamaları hedefinin orta vadede bile tüm Avrupa ülkeleri tarafından gerçekleştirilmesinin olası olmadığı öne sürülen açıklamada, savunma harcamalarında 3-4 yıllık bir artış döneminden sonra elde edilecek yıllık 1 puanlık yükselişin birçoğu için makul olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, yaşlanma, yüksek borç servisi maliyetleri, sosyal harcama talepleri ve vergilerin artırılmasındaki siyasi zorluklar karşısında harcama kesintileri yapmanın zorluğu göz önüne alındığında, bu durumun muhtemelen daha yüksek mali açıklara ve finansman ihtiyaçlarına yol açacağı vurgulandı.

Kamu maliyesinin bölgenin ülke notlarının önemli bir itici gücü olduğuna değinilen açıklamada, Avrupa düzeyinde borçlanmanın savunma harcamalarındaki artışın bir kısmını finanse etmek için kullanılacağının düşünüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, savunma harcamalarındaki artışın, ABD'nin ticaret politikası nedeniyle ekonomik belirsizliğin zaten yüksek olduğu bir döneme denk geldiğine işaret edilerek, "Yerli sanayilere yönelik harcamalardaki keskin artışın büyümeye bir miktar olumlu etkisi olacaktır ancak bunun boyutu oldukça belirsizdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fitch: Avrupa Savunma Harcamaları Artacak - Son Dakika

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