Fitch: Çin'de Deflasyon Riski Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch: Çin'de Deflasyon Riski Artıyor

Fitch, Çin'de deflasyonun yerleşik hale geldiğini ve talep artırmanın önemli olduğunu belirtti.

05.11.2024 21:46
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'de deflasyon riskinin yerleşik hale geldiğini, talebi artırmada politikasının önemli olduğunu bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Çin ekonomisinin hafif deflasyonda olduğu aktarıldı.

Ülkede enflasyonun artmasının beklendiği belirtilen açıklamada, ancak bunun nominal talebi artıran mali ve parasal politika desteğine bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in iç ekonomisindeki mevcut eğilimlerin daha da şiddetlenmesi halinde fiyat düşüşlerinin yerleşik hale gelebileceği ifade edildi.

Mali ve parasal teşviklerin iç talebi desteklemesiyle enflasyonun gelecek iki yıl içinde yükselmesinin ancak yüzde 1,5'in altında veya bu orana yakın kalmasının beklendiği belirtilen açıklamada, mevcut arz ve talep eğilimlerinin potansiyel olarak kötüleşmesinin, demografik ve borç yükü zorluklarıyla birlikte fiyat düşüşlerinin devam etmesi riskini doğurduğu aktarıldı.

Açıklamada, iç talebin zayıf olduğu ve emlak sektöründe beklenenden daha uzun süreli gerilemenin büyüme tahminleri için önemli bir risk olduğuna işaret edilerek, ihracata yönelik sektörlerde de sermaye harcamalarının daha hızlı arttığı bildirildi.

Fitch'in açıklamasında, dış talebin güçlü ancak 2025 yılında yavaşlayacak küresel ekonominin ihracat büyümesini muhtemelen kısıtlayacağı ifade edildi.

Maliye politikasının daha destekleyici olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, ancak maliye politikasının ekonomiyi canlandırmak yerine nötr kalması halinde ise bu durumun büyüme görünümü ve fiyat dinamikleri açısından bir başka önemli risk oluşturacağı kaydedildi.

Deflasyon, genel fiyat seviyesinin belirli bir zaman aralığında sürekli olarak düşmesi anlamına geliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fitch Ratings, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch: Çin'de Deflasyon Riski Artıyor - Son Dakika

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