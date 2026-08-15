Fitch, İngiltere'nin Kredi Notunu Teyit Etti - Son Dakika
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Fitch, İngiltere'nin Kredi Notunu Teyit Etti

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Fitch, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunu 'AA-' olarak teyit etti, görünüm durağan.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunu "AA-" olarak teyit etti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunun "AA-" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

İngiltere'nin notunun, yüksek gelirli, büyük, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisi, güvenilir makroekonomik politika çerçevesi, derin sermaye piyasalarından sağlanan finansman esnekliği ve sterlinin uluslararası rezerv para birimi statüsü ile desteklendiği vurgulanan açıklamada, buna karşın ülkenin yüksek kamu ve dış borcu bulunduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, Andy Burnham'ın başbakanlık görevini devralmasının, ülkede son 10 yılı biraz aşkın bir sürede altıncı liderlik değişimi olduğuna değinilerek, yine de yasama döneminin geri kalanında daha fazla siyasi istikrar öngörüldüğü aktarıldı.

Ülkede mali kurallarda veya makro politikalarda yakın vadede önemli bir değişiklik beklenmediği belirtilen açıklamada, bir sonraki seçime yaklaşıldıkça mali politika konusunda daha fazla belirsizlik yaşanabileceği ifade edildi.

"Büyümeye yönelik riskler dengeli"

Açıklamada, İngiltere'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin, yüksek enerji fiyatları, sıkılaşan finansman koşulları ve iş gücü piyasasındaki daha fazla zayıflığın etkisiyle 2026'da yüzde 0,9 ve 2027'de yüzde 1,2 olmasının beklendiği kaydedildi.

İngiltere'de büyümenin 2028'de trend oranının biraz üzerine, yüzde 1,4'e ulaşacağı belirtilen açıklamada, ancak yine de "AA" kredi notuna sahip ülkelerin ortalama büyüme oranı olan yüzde 2,9'un yaklaşık yarısı kadar olacağının tahmin edildiği anlatıldı.

Büyümeye yönelik risklerin dengeli bir görünüm sergilediğine işaret edilen açıklamada, kamu yatırım planlarında daha hızlı ilerleme, yapay zeka kullanımının yaygınlaşması veya şu anda müzakere edilenden daha kapsamlı bir Avrupa Birliği ticari entegrasyonunun yukarı yönlü ılımlı bir potansiyel oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl vize ve daimi ikamet koşullarının sıkılaştırılmasını takiben göçün azalmasının büyümeye yönelik aşağı yönlü bir risk teşkil ettiği vurgulandı.

BoE'nin politika faizini yıl boyunca sabit tutması bekleniyor

Ülkede haziranda yüzde 2,6 olan enflasyonun yıl sonunda yüzde 3,7'ye çıkmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, 2028 sonunda ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) hedefiyle uyumlu olacak şekilde yüzde 2 seviyesine gerileyeceğinin öngörüldüğü vurgulandı.

BoE'nin politika faizini 2026 boyunca yüzde 3,75 seviyesinde tutmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, sonrasında ise nötr faiz oranıyla uyumlu bir şekilde indirime giderek 2028'de yüzde 3 seviyesine çekeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch, İngiltere'nin Kredi Notunu Teyit Etti - Son Dakika

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