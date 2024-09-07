Fitch'ten Türkiye'ye Kredi Notu Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch'ten Türkiye'ye Kredi Notu Artışı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltmesini, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerindeki iyileşmelerin uluslararası alanda kabul gördüğünün bir göstergesi olarak değerlendirdi. Bolat, hükümetin uyguladığı mali ve ticaret politikalarının uluslararası platformda takdir gördüğünü vurguladı ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme potansiyelinin arttığını belirtti.

07.09.2024 10:16
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesiyle ilgili, "Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir." ifadesini kullandı.

Bolat, Fitch'in değerlendirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçlarının uluslararası platformda da takdir görmeye devam ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir."

"Olumlu gelişmeler, ülkenin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyuyor"

Bolat, özellikle enflasyondaki düşüşün, milli gelirdeki artışın, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmelerin, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımların, döviz rezervlerindeki artışın ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettikleri çabaların ekonomideki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini vurguladı.

Bu olumlu gelişmelerin, ülkenin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyarken uluslararası güvenilirliğini de pekiştirdiğine dikkati çeken Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, başarıya katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, tüm bakanlara ve emek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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