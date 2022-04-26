Fitch: Stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi riskleri gelişiyor - Son Dakika
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Fitch: Stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi riskleri gelişiyor

26.04.2022 20:59
Fitch: Stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi riskleri gelişiyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi risklerinin geliştiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi risklerinin geliştiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşının makroekonomik görünümü altüst etmesi ve makul risk senaryolarını değiştirmesiyle küresel kredi ortamının son birkaç ayda önemli ölçüde değiştiği aktarıldı.

Parasal sıkılaşma görünümü ve stagflasyon potansiyelinin önemli ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi risklerinin geliştiği kaydedildi.

Küresel bir stagflasyon senaryosunun Fitch'in derecelendirme portföyü üzerindeki etkisinin en çok daha yüksek girdi maliyetlerine, artan piyasa oynaklığına ve sıkılaşmış finansman koşullarına daha fazla maruz kalan sektörlerde hissedileceği belirtilen açıklamada, buna sanayi ve seyahatle ilgili sektörler ile özellikle gelişmekte olan piyasalardaki finans ve menkul kıymetler firmalarının dahil olduğu ifade edildi.

Açıklamada, artan makroekonomik, finansal piyasa ve jeopolitik belirsizliğin diğer önemli riskler üzerinde de etkileri olacağı kaydedildi.

"Ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi" olarak bilinen stagflasyon, 1970'li yıllarda OPEC üyesi ülkelerin petrol fiyatlarını yaklaşık 3 katına çıkarması sonucu gelişmiş ekonomilerde görülmüştü.

Bugüne gelindiğinde, Kovid-19 salgını sonrası halihazırda yüksek enflasyonla mücadele eden gelişmiş ekonomilerde toparlanmanın istenen boyutta olmamasına, tedarik zincirindeki aksaklıklar sonucu artan mal ve hizmet fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen jeopolitik risklerin yanında aşırı yüksek emtia, petrol ve gaz fiyatları eklenince stagflasyona doğru gidiş ihtimali daha çok tartışılmaya başlandı.

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Fitch Ratings, Ukrayna, Rusya, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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