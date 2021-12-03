Son dakika haberi: Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 9,2'den yüzde 10,5'e çıkardı.
Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği bildirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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