Fiyat artışları (4) - Son Dakika
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Fiyat artışları (4)

03.03.2022 10:47
Fiyat artışları (4)

Türkiye'de, şubatta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 61,96 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" olarak belirlendi.

Türkiye'de, şubatta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 61,96 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubatta İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,67 ile " Antalya, Isparta, Burdur" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 29,33 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 61,96 ile yine "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde kaydedilirken bu bölgeyi yüzde 61,54 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" ve yüzde 61,08 ile " Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgeleri izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 51,5 ile "İzmir" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. DüzeyBir önceki aya göre değişim oranı (%)

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)

TR Türkiye-Turkey4,8154,44
TR10 (İstanbul)4,3948,89
TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)4,8656,00
TR22 ( Balıkesir, Çanakkale)5,1656,56
TR31 (İzmir)4,2651,50
TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)4,8958,80
TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)5,5059,46
TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik)4,6454,51
TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)5,2557,68
TR51 (Ankara)4,7155,04
TR52 ( Konya, Karaman)4,3256,08
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)5,6760,03
TR62 ( Adana, Mersin)4,6456,67
TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)4,8756,21
TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)5,2259,01
TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)5,3159,00
TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)4,6860,56
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)4,5861,54
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)5,0061,08
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)4,7961,96
TRA1 ( Erzurum, Erzincan, Bayburt)4,3856,30
TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)4,7460,68
TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)5,0054,67
TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari)5,3556,53
TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)5,5756,93
TRC2 ( Şanlıurfa, Diyarbakır)5,6559,01
TRC3 ( Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)5,5356,58
(Bitti)

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Gümüşhane, Türkiye, Giresun, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (4) - Son Dakika


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