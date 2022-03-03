Fiyat artışları (4) - Son Dakika

Türkiye'de, şubatta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 61,96 ile " Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubatta İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,67 ile " Antalya, Isparta, Burdur" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 29,33 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 61,96 ile yine "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde kaydedilirken bu bölgeyi yüzde 61,54 ile " Kastamonu, Çankırı, Sinop" ve yüzde 61,08 ile " Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgeleri izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 51,5 ile "İzmir" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle: