36 milyon dolarlık bakır vurgunu davasında savcı 10 sanığa 3-10 yıl hapis istedi - Son Dakika
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36 milyon dolarlık bakır vurgunu davasında savcı 10 sanığa 3-10 yıl hapis istedi

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Çin'e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasıyla 36 milyon dolarlık vurgun davasında savcı, 16 sanıktan 10'una 3-10 yıl hapis istedi. Örgüt ve sahtecilik suçlarından beraat talep edilirken duruşma 18 Aralık'a ertelendi.

Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndererek 36 milyon dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen dolandırıcılık şebekesinin yöneticisi ve üyesi 16 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanıkların 36 milyon dolar değerindeki bakır külçelerin gönderilmesine ilişkin sözleşme kapsamında konteynerlerdeki bakırların kaldırım taşlarıyla değiştirilmesi ve ihracat bedelinin yüzde 90'ına karşılık gelen 32 milyon 400 bin doların tahsil edilmesiyle haksız menfaat sağladıklarının dosya kapsamındaki delillerle sabit olduğu belirtildi. Savcılık, 10 sanığın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Çin'e bakır yerine kaldırım taşı göndererek 36 milyon dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen dolandırıcılık şebekesi yöneticisi ve üyesi 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Çağrı K. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Bietsan Bakır Pirinç Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketinin Çin'e yapmış olduğu 8 ayrı sevkiyatta toplam 326 konteynerle alıcı firma Mercuria'ya külçe bakır yerine kaldırım taşı gönderdiği aktarıldı. Mütalaada sanıkların 36 milyon dolar değerindeki bakır külçelerin gönderilmesine ilişkin sözleşme kapsamında konteynerlerdeki bakırların kaldırım taşlarıyla değiştirilmesi ve ihracat bedelinin yüzde 90'ına karşılık gelen 32 milyon 400 bin doların tahsil edilmesiyle haksız menfaat sağladıklarının dosya kapsamındaki delillerle sabit olduğu belirtildi.

Savcılık, eylemlerin örgüt faaliyeti kapsamında emir-komuta zinciri ve süreklilik unsurlarını taşımadığı değerlendirmesinde bulunarak, sanıkların 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüte üye olma ve örgüte yardım etme' suçlarından ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini talep etti. Mütalaada, sahte olduğu iddia edilen belgelerin asıllarının ele geçirilememesi nedeniyle sanıkların 'özel belgede sahtecilik' suçundan da beraatları talep edildi.

Sanıklar hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Esasa ilişkin mütalaada, tutuksuz sanıklar Hasan K, Sinan Ç., Başak Y., Bora İ., Çağrı K, Muammer K, Orhan M, Ramazan Ö, Tayfun G. ile Vedat U'nun fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, şirket ve kooperatif yöneticilerini dolandırdıklarının sabit olduğu vurgulandı. Savcılık, 10 sanığın 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaada tutuksuz sanıklar Başak Y, Bora İ, Çağrı KDursun Ç, Ferhat U, Kartal S. başta olmak üzere 16 sanığın 'özel belgede sahtecilik' suçundan söz konusu belgelerin asıllarının ele geçirilememiş olması nedeniyle ayrı ayrı beraatları talep edildi. Savcılık, sanıklar Kartal S, Dursun Ç, Soner Ç, Saime Ç, Ferhat U, Sedat U, Ufuk Ç'nin 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarını talep etti.

Savunma yapan tutuksuz sanık Çağrı K, "Ben, bütün mahkemelere geldim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları ise, davada dinlenmeyen tanıkların bulunduğunu belirterek, bu kişilerin dinlenilmesini talep ettiler. Avukatlar ayrıca, malzemelerin denizdeki görevliler ya da müştekiler tarafından değiştirilmiş olabileceğini öne sürdüler.

Beyanda bulunan müşteki avukatları, konuya ilişkin Çin'de bir soruşturma yürütülmediğini, sadece bakır yerine kaldırım taşı gönderildiğine dair noter raporu bulunduğunu belirterek, dinlenmeyen tanıklar yönünden zorla getirme kararı çıkarılmasını talep ettiler.

Taraflara süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki avukatı Müşerref Gözde Z, "Duruşma 18 Aralık'a bırakıldı. Çin adli makamlarından bir istinabe yazısının sonucunu bekliyordu mahkeme, buna istinaden biz birtakım taleplerde bulunduk. Mahkeme, Çin makamından adli istinabe sonucunun beklenmesine karar verdi. Şu an halen sanıkların dinlenmesi aşamasındayız. Dava 2021 yılında başladı ancak kapsamlı bir dosya yürütüldüğü için ve çok fazla tanık dinlendiği için yargılama ve kovuşturma aşaması biraz uzun sürdü ve halen devam ediyor. Tanıkların dinleniyor olma süreci devam etmesine rağmen iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bizim için biraz sürpriz oldu. Bir kısım sanıkların 'dolandırıcılık' suçundan, şikayet etmiş olduğumuz şirketin yetkilisi başta olmak üzere mahkumiyetine, bir kısım sanıkların ise 'dolandırıcılık' suçundan beraatına ilişkin bir mütalaa oldu. 'Evrakta sahtecilik' ve 'örgüt' suçları bakımından beraat talep etti iddia makamı. Şu an dava henüz kovuşturma aşamasının sonunda değil, karar aşamasında değil. Mahkeme, yazılacak olan yazıların cevabını bekleyecek. Tanıkların dinlenmesi tamamlanacak. Devam edeceğiz davamızı takip etmeye" şeklinde konuştu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, merkezi İsviçre'de bulunan şirketle Tekirdağ'da bulunan şirket arasında saf bakır alımına dair yapılan sözleşmeye yer verilmişti. Sözleşme gereği saf bakırların Tekirdağ'dan Çin'in Lianyungang kentine 36 milyon dolar ödeme karşılığında gönderileceği anlatılmıştı. İddianamede firmaya sevkiyatın ulaştığı esnada konteynerlerde saf bakır yerine maddi değeri olmayan kaldırım taşı gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Savcılık, örgüt yöneticisi sanıklar Hasan Kayacıköse ile Soner Çokyiğit'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçlarından 33 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti. Diğer sanıklar Saime Ç, Dursun Ç, Muammer K, Orhan M, Ferhat U, Başak Y, Sinan Ç, Ufuk Ç, Tayfun G, Ramazan Ö ve Vedat U'nun 'örgüte üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçlarından ayrı ayrı 29 yıl 3 aya kadar hapsi talep edilmişti. Sanıklar Sedat U, Çağrı K ve Bora İ. hakkında ise 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçundan aynı oranda hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: İHA
Çin Halk CumhuriyetiDolandırıcılık3. SayfaAralıkGüncelSon Dakika

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