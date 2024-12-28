FKB\'den 2025 Hedefleri: Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik

Ekonomi

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, sektörün tüm paydaşlarıyla güçlü bir iş birliği içinde yeşil finansman projelerine, dijitalleşmeye ve uluslararası iş birliklerine öncelik vereceklerini belirterek "2025'te sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve KOBİ'lere daha fazla destek sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Ballı, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2024'ün, Birliğin temsil ettiği şirketler açısından büyüme ve pazar payının arttığı bir yıl olduğunu söyledi.

Makroekonomik olarak enflasyonla mücadele, faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik gelişmelerin sektör üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden Ballı, FKB'ye bağlı finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin bu süreçte esneklik göstererek KOBİ'ler ağırlıklı olmak üzere, şirketlere ve bireylere destek sağladığını anlattı.

Ali Emre Ballı, özellikle finansmana erişimin kolaylaştırılması ve finansal istikrarın korunması adına atılan adımların sektörün ekonomideki rolünü pekiştirdiğini ve sektörlerin büyüme verilerinin de bunu gösterdiğini vurguladı.

Faaliyet alanlarındaki sektörler açısından Ballı, 2024'te finansal kiralama sektörü ile başta iş ve inşaat makineleri, kara yolu taşıtları, gayrimenkul, metal işleme makineleri ve yenilenebilir enerji projeleri olmak üzere, her türlü ekipmanın finansmanında güçlü bir büyüme yakalandığına işaret etti.

Faktoring sektörünün KOBİ'lerin likidite ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomik dalgalanmalara karşı önemli bir rol oynadığına işaret eden Ballı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finansman şirketleri ise bireysel tüketici kredilerindeki talepleri karşılayarak pazarda etkinliğini sürdürdü. Varlık yönetim şirketlerinde tahsilat süreçlerinde yaşanan iyileşmeler dikkati çekti. Tasarruf finansman şirketleri ise bireylerin konut ve taşıt edinme süreçlerine destek olarak tasarruf bilincinin artmasına katkıda bulundu. Ancak yüksek faiz oranları ve döviz kuru dalgalanmaları, maliyet yönetimi açısından bazı zorluklar oluşturdu. FKB'nin temsil ettiği 5 sektörün 9 aylık konsolide verilerine göre işlem hacmi 1,35 trilyon lira, aktif toplamı 843,5 milyar lira, müşteri sayısı ise 6 milyon olarak gerçekleşti. Finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin 9 ayda kaydettikleri güçlü büyümeler ülke ekonomisine değer katmaya devam etti. Bugün bünyemizde yer alan 124 şirket ve 14 bin 241 çalışanımızla, kamu otoritesinden sektörümüzün önünü açacak kritik yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Hedefimiz, sektörlerimizin finans ekosistemi içindeki payını, gelişmiş ekonomilerdeki seviyelere çıkarmaktır."

"2024'te kurulan yeni AR-GE merkezi ile merkez sayısı 2'ye çıktı"

Ali Emre Ballı, 2024'ün dijital dönüşüm açısından önemli gelişmelere sahne olduğunu belirterek FKB'nin bünyesinde barındırdığı merkezi fatura kaydı sisteminde gerekli entegrasyonların sağladığını kaydetti.

FKBulut'un üye sayısının arttığını belirten Ballı, FKBulut ile finans kuruluşlarına, uzaktan kimlik tespiti ve sözleşme imzalama, dijital finans, müşteri istihbarat servisleri, siber güvenlik servisleri gibi paylaşımlı yazılım teknolojileri sunulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ballı, FKB bünyesindeki finansal kiralama sözleşme tescil sistemine 2024'te yeni üye entegrasyonu sağlandığına işaret ederek "Üye sayısı 19 finansal kiralama şirketi, 8 katılım bankası, 11 yatırım bankası ve kalkınma bankası olmak üzere toplam 38'e yükseldi. 2024'te üye şirketlerimiz finteklerle iş birliğini artırarak dijital kredi platformları, e-fatura entegrasyonları ve yapay zeka destekli risk analiz sistemlerini devreye aldı. 2024'te kurulan yeni AR-GE merkezi ile merkez sayısı 2'ye çıktı." diye konuştu.

Finansal kiralama sektöründeki 39 bin, faktoring sektöründeki 77 bin müşterinin önemli bölümü KOBİ'lerden oluştuğunu söyleyen Ballı, her iki sektörün toplam finansman tutarının yaklaşık 445 milyar lira olduğunu vurguladı.

"2025, OVP ile uyumlu gerçekleşmeleri göreceğimiz bir yıl"

Ali Emre Ballı, 2025'in, ekonomi politikalarının etkilerini ve Orta Vadeli Program ile uyumlu gerçekleşmeleri göreceğimiz bir yıl olacağını düşündüklerini dile getirdi.

Bu durumun, finansal kurumların maliyetlerini düşürerek daha rekabetçi fiyatlama yapmalarına imkan tanıyacağına dikkati çeken Ballı, döviz kuru dalgalanmalarının kontrol altına alınmasının sektörlerde öngörülebilirliği artıracağını ve özellikle yurt dışından kredi temini ve dış ticaretle ilgili işlem hacimlerini olumlu etkileyeceğini belirtti.

Ballı, "2025 yılı stratejik hedeflerimiz arasında, dijitalleşme projelerinin tamamlanması, sürdürülebilir finansman uygulamalarının yaygınlaştırılması ve KOBİ'lere özel yeni finansman modellerinin devreye alınması yer almaktadır. Ayrıca, üye şirketlerimizin küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik uluslararası iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda; tanıtım ve farkındalığı artırmak üzere Anadolu Panelleri isimli, 'Finansman Fırsatları ve Finansın Doğru Yönetimi' panellerini sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

2025'te yeşil finansman ve sürdürülebilir yatırımların ön planda olacağını öngördüklerini bildiren Ballı, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanına yönelik finansal kiralama çözümleri ile çevre dostu diğer finansman ürünlerinin faktoring, finansman ve diğer sektörlerin işlemlerine entegre edilmesini beklediklerini, ayrıca dijital finansman platformları ve fintek tabanlı hizmetlerin artacağını düşündüklerini ifade etti.

-"VYŞ'lere yapılan satışlarda bireysel ve kredi kartlarında artış gözlemliyoruz"

Ali Emre Ballı, hızla büyüyen tasarruf finansman şirketlerinin 2015'ten Eylül 2024'e kadar 45 kat büyüyerek 465 şube, 68 milyar lira aktif büyüklüğe ve 371 milyar liralık işlem hacmine ulaştığını bildirdi.

2024'te ödeme performansında artışlar gördüklerini anlatan Ballı, "Sunduğumuz alternatif ödeme planları ile borç kapamalarda önemli kolaylıklar sağladık. Bu sürecin 2025'te devam etmesini bekliyoruz. Yeni oyuncuların sektöre girmesiyle birlikte tasarruf finansman sektörünün önümüzdeki dönemlerde de ciddi anlamda istikrarlı büyümesini devam ettireceğini ifade etmek isterim. Varlık yönetim şirketlerine (VYŞ) aralık verilerine göre toplamda 34,5 milyar lira satış oldu. Yılın ikinci yarısında satışlar, ilk yarıya oranla yüzde 25 arttı. Geçen yıla göre yapılan satışlarda kurumsal & ticari kredilerin payı azalırken bireysel ve kredi kartlarında artış gözlemliyoruz." diye konuştu.

Ali Emre Ballı, 2025'te, ESG standartlarına uyum konusunda uluslararası iyi uygulamaların Türkiye'ye entegre edilmesi için üye şirketlerle ortak çalışmalar yürüteceklerini anlattı.

Bu kapsamda yeşil finansman projelerini desteklerken çevre dostu ve sosyal sorumluluk odaklı yatırımları teşvik edeceklerini belirten Ballı, 2025'te üye şirketlerden borsaya kote olmayan ve Kamu Gözetim Kurumunun belirlediği şartları karşılayanların ilk kez Sürdürülebilirlik Raporlaması yapacağını, bu süreçte üyelerine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ballı, 2025'te KOBİ'lere daha uygun maliyetli finansman sunmak amacıyla dijital platformlar dahil krediye hızlı ve kolay erişim imkanlarını artırmayı hedeflediklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Geçmişte Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB iş birlikleri ile sağlanan kredi imkanlarının yeniden tesisi konusunda FKB olarak ilgili kurumlarla olan temaslarımız hızlandırılacaktır. Uzaktan kimlik tespiti ile müşteri ediniminin sağlanması sürecinin hayata geçirilmesi ile finansman, faktoring ve finansal kiralama sektörlerimizin büyümesine önemli katkı sağlanacağına inanıyorum. Finansman sektörünün bireysel finansman alanında yeni girişimleri var. Bu alanın hareketlenmesi sektörün büyümesine önemli katkı sağlayacaktır. Varlık yönetim şirketlerinin sunduğu alternatif seçenekler borçlularımız için önemli bir ödeme imkanı sağlamaktadır."

Ballı, tasarrufların önem kazandığı bu dönemde ciddi bir büyüme hamlesi gerçekleştiren tasarruf finansman şirketlerinin 2025'te yükseliş trendine devam ettireceğini anlattı.

Dijitalleşmenin getirdiği operasyonel verimlilik, fon temini ve ürün geliştirme konusunda sağlanacak iş birliklerinin büyümeyi hızlandıracağına işaret eden Ali Emre Ballı, sözlerini şöyle tamamladı:

"2024'te kamu otoriteleriyle güçlü bir diyalog içinde bulunarak sektörün sorunlarına çözüm arayışında aktif rol oynadık. Regülasyon değişikliklerine uyum sürecinde kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlanarak üye şirketlere rehberlik ettik. Özel sektörle yapılan iş birlikleri, finteklerle ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırladı ve dijital finansal hizmetlerin yaygınlaşmasını destekledik. FKB, sektörün tüm paydaşlarıyla güçlü bir iş birliği içinde, yeşil finansman projelerine, dijitalleşmeye ve uluslararası iş birliklerine öncelik verecektir. 2025'te sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve KOBİ'lere daha fazla destek sunmayı hedefliyoruz."