Flaman Parlamentosu, işsiz sosyal konut kiracılarına VDAB kaydı zorunluluğu getirdi

Belçika'nın Flaman Bölgesi Parlamentosu, sosyal konut kiracılarına yönelik istihdam ve dil yükümlülüklerini artıran düzenlemeyi kabul etti.

Belçika basınında yer alan habere göre, Flaman Parlamentosu sosyal konutlar ve konut kalitesine ilişkin yeni kurallar içeren düzenlemeyi genel kurul oturumunda onayladı.

Düzenlemeyle, çalışabilecek durumda olmasına rağmen işsiz olan sosyal konut kiracılarının Flaman İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurumuna (VDAB) kayıt yaptırma yükümlülüğü, sosyal konut başvurusunda bulunanları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Bu kişilerin istihdam destek çalışmalarına aktif biçimde katılım göstermesi gerekecek. Söz konusu çalışmalara katılmayı kabul etmeyenlerin kiraları artırılacak.

Yeni sosyal konut kiracılarından istenen Felemenkçe konuşma ve anlama düzeyi A2'den B1'e yükseltilecek

Sosyal konut kuruluşları, gerçeğe aykırı ikamet beyanlarıyla daha sıkı mücadele edecek. Sosyal konuttakilerin yurt dışında taşınmaz sahibi olup olmadığının denetlenmesi sıkılaştırılacak.

Sosyal konuttan yararlanmada mali durumun değerlendirilmesine ilişkin kurallar da katılaştırılacak.

Belçika'da düşük gelirli hanelerin uygun fiyatlarla barınmasını sağlamak amacıyla sunulan sosyal konutlar, bölgesel yönetimlerin sorumluluğunda bulunuyor. Bu nedenle Flaman, Valon ve Brüksel Başkent bölgelerinde başvuru şartları ve kiralama kuralları farklılık gösteriyor.