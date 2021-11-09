FLO, yapay zeka projesi FLO WISE'ı hayata geçiriyor

Teknoloji ayağında yatırımlar yapmaya devam eden FLO, sektöründe Türkiye'de bir ilke daha imza atarak yapay zeka projesi FLO WISE'ı hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO, teknoloji ayağında yatırımlar yapmaya devam ediyor. FLO; yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), robotik süreç otomasyonu (RPA) gibi yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışarak ürün yönetiminden lojistiğe, müşteri deneyiminden tedarikçi yönetimine ve İK sistemlerine kadar her alanda hayata geçirmeye başladığı dijital dönüşümün projeleri ile perakende sektörüne öncülük etmeyi hedefliyor.

FLO, sektöründe Türkiye'de bir ilke daha imza atarak iki ayaklı bir yapay zeka projesi FLO WISE'ı hayata geçiriyor. Projenin ilk ayağında yapay zeka destekli iade çalışmaları ele alınıyor. FLO müşterilerinin mağazalara getirdiği hasarlı ürünleri için anlık olarak çalışacak ve ürünle ilgili geçmiş iade bilgileri, ürünün temel özellikleri ve hasar tipi arasındaki ilişkiyi, mevsim koşullarına dayanan analizi, ürünü üreten tedarikçinin kalite geçmişini, benzer ürünlerdeki iade istatistikleri ve hatta geçmiş müşteri davranış analizi gibi birçok parametreyi dikkate alarak bir yapay zeka asistanı kullanılacak.

Ürünün materyalinden, üreticisine ve müşterisine birçok veriyi analiz edecek. Bir ürünü uzun zaman kayıplarına neden olacak fiziki inceleme sürecine sokmadan ürün hasarları büyük oranda anlık olarak tespit edilebilecek olması müşteri memnuniyeti büyük oranda artacak. Ayrıca yapay zeka sayesinde lojistik ve operasyon maliyetlerinden tasarruf edilecek.

-Yapay zeka tek kalmış binlerce sağ ve sol ayakkabı eşlerini bulacak

FLO WISE projesinin ikinci ayağında ise ayakkabı sektörünün kanayan yarası olan, bütünlüğü (sağ-sol teki) bozulan ayakkabılara çözüm bulunması hedefleniyor.

Ayakkabı mağazalarında genellikle ayakkabıların bir teki sürekli denendiği için deforme oluyor, diğer teki ise sağlam bir şekilde kutuda kalıyor. Yapay zeka tabanlı akıllı tekleme teknolojisi sayesinde doğru eşleşmeyi sağlayacak olan FLO, mağazaların ellerinde kalan binlerce tekleme ürün için; ürün özellikleri, mağaza stokları, ürünlerin lokasyon bazlı satış potansiyeli, mevsim koşulları, lojistik maliyetleri, müşteri trendleri gibi değişkenleri hesaba katılarak eşleştirilecek ve ekonomiye geri kazandırılacak. Böylece tek kalmış binlerce sağ ve sol ayakkabı, doğru mağazalarda eşleştirilerek satışa kazandırılacak. Tamamen bulut ortamında çalışacak olan bu sistem ile satış performansında artış, lojistik ve imha maliyetlerinde ise önemli ölçüde azalma beklenmekle birlikte, kaynak kullanımının verimliliği ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunulacak.

"FLO WISE, sektörde büyük kolaylık sağlayacak iddialı projelerden biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, müşterilerin ürünlere hızlı ulaşması için teknolojik dönüşümü planlayarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Müşterilere yalnızca alışveriş sırasında değil, öncesindeki tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin yanı sıra alışveriş sonrasındaki iade/değişim sürecinin tümünde yanlarında olduklarını hissettirecek omnichannel hizmet anlayışı odağında perakende sektörüne öncülük edecek, fark yaratacak, dışa bağımlılığı azaltacak dijital dönüşüme yönelik projeler yürüttüklerini aktaran Aktaş, bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerle birçok ödüle layık görüldüklerini anımsattı.

Aktaş, yapay zeka tabanlı FLO WISE projesini de gerçekten sektörde büyük kolaylık sağlayacak iddialı projelerden biri olduğunun altını çizerek, "Müşteri beklentisini önceleyen bir bakış açısıyla ve ihtiyaç duyulacak teknolojik dönüşümleri FLO'da gerçekleştirmeye ve sektörümüze de bu anlamda yön vermek adına, 2020 ve 2021 yılında yaklaşık 105 milyon TL'lik teknoloji yatırımı yaptık. Önümüzdeki iki yıl içerisinde de 150 milyon TL'nin üzerinde teknolojiye yatırım yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.