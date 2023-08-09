ABD'de 1,58 milyar dolarlık büyük ikramiye sahibini buldu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de 1,58 milyar dolarlık büyük ikramiye sahibini buldu

09.08.2023 11:40

ABD'de uzun bir süre devreden kalan Mega Millions ikramiyesi sonunda sahibini buldu. 1,58 milyar dolarlık büyük ödül, Florida'dan bir kişiye gitti. Çekilişte şanlı numaralar "13, 19, 20, 32, 33 ve 14" oldu.

ABD'de uzun bir süre devreden Mega Millions ikramiyesi sonunda sahibini buldu. 1,58 milyar dolarlık büyük ödül, Florida'dan bir kişiye gitti.

Florida bileti sahibi, loto tarihindeki en büyük toplam olan 1.58 MİLYAR dolarlık ödüllerden birini kazandı.

ABD TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ÖDÜL

Çekilişte şanslı numaralar "13, 19, 20, 32, 33 ve 14" oldu. Son 31 çekilişte kazanan çıkmaması nedeniyle 1.58 milyar dolarlık büyük ödül, ABD tarihindeki en büyük üçüncü ödül oldu.

Florida bileti sahibi, loto tarihindeki en büyük toplam olan 1.58 MİLYAR dolarlık ödüllerden birini kazandı.

TOPLU ÖDEME DE RAKAM 783 MİLYON DOLARA DÜŞECEK

Kazanan kişi, 30 yıl boyunca yıllık ödeme veya toplu bir ödeme olarak ödülünü alabilir. Talihli, toplu ödülü tercih ederse 783,3 milyon dolar alacak. ABD'de ikramiyeler federal ve eyalet vergilendirmesine tabi olduğu için rakam düşüyor.

Florida bileti sahibi, loto tarihindeki en büyük toplam olan 1.58 MİLYAR dolarlık ödüllerden birini kazandı.

KAZANMA ŞANSI 302 MİLYONDA 1

Mega Millions, ABD'nin çeşitli bölgelerinde oynanıyor ve kazanma şansı oldukça düşük, yaklaşık 302.6 milyonda bir. En büyük piyango ödülleri ise Kasım 2022'de 2.04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1.586 milyar dolarlık Powerball lotolarında dağıtıldı.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Ekonomi
YORUMLAR
500

Dünya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de 1,58 milyar dolarlık büyük ikramiye sahibini buldu - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçmeli? Yapılan son ankette İmamoğlu rakiplerine fark attı
12:10 CHP'nin başına kim geçsin anketi! İmamoğlu, en yakın rakibini ikiye katladı
12:08 Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor
12:03 Fenerbahçe'de giden gidene! 5 yıldız futbolcu daha bavulları topladı
11:55 Cardi B'nin fırlattığı mikrofon 99 bin 900 dolara satıldı
11:53 Cardi B'nin hayranına fırlattığı mikrofon 99 bin 900 dolara satıldı
11:46 Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a Rusya'dan sürpriz talip
11:42 Rusya'dan Beşiktaş taraftarının uykularını kaçıracak Aboubakar teklifi
11:43 Antep fıstığı bahçelerinde hırsızlığa karşı günlük 1.000 TL'ye bekçilik yapıyorlar
11:41 Yeşil altında hırsızlığa karşı önlem! Günlük 1000 TL yevmiye ile ellerinde tüfeklerle nöbet tutuyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2023 12:49:39. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de 1,58 milyar dolarlık büyük ikramiye sahibini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement