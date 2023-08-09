ABD'de 1,58 milyar dolarlık büyük ikramiye sahibini buldu

ABD'de uzun bir süre devreden Mega Millions ikramiyesi sonunda sahibini buldu. 1,58 milyar dolarlık büyük ödül, Florida'dan bir kişiye gitti.

ABD TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ÖDÜL

Çekilişte şanslı numaralar "13, 19, 20, 32, 33 ve 14" oldu. Son 31 çekilişte kazanan çıkmaması nedeniyle 1.58 milyar dolarlık büyük ödül, ABD tarihindeki en büyük üçüncü ödül oldu.

TOPLU ÖDEME DE RAKAM 783 MİLYON DOLARA DÜŞECEK

Kazanan kişi, 30 yıl boyunca yıllık ödeme veya toplu bir ödeme olarak ödülünü alabilir. Talihli, toplu ödülü tercih ederse 783,3 milyon dolar alacak. ABD'de ikramiyeler federal ve eyalet vergilendirmesine tabi olduğu için rakam düşüyor.

KAZANMA ŞANSI 302 MİLYONDA 1

Mega Millions, ABD'nin çeşitli bölgelerinde oynanıyor ve kazanma şansı oldukça düşük, yaklaşık 302.6 milyonda bir. En büyük piyango ödülleri ise Kasım 2022'de 2.04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1.586 milyar dolarlık Powerball lotolarında dağıtıldı.