Foça'da Bayram Tatiliyle Birlikte Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika
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Ekonomi

Foça'da Bayram Tatiliyle Birlikte Yoğunluk Yaşandı

İzmir'in Foça ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Yeni Foça'da yoğunluk oluşurken, esnaflar ve turistler memnuniyetlerini dile getirdi.

19.06.2024 12:28
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İzmir'in Foça ilçesinde bayram tatiliyle beraber sezon hareketliliği başlarken, 9 günlük Kurban Bayramı tatili işletmecilerin yüzünü güldürdü. Foça plajları ise tatilcilerin akımına uğradı.

9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle beraber vatandaşlar, İzmir'in Foça ilçesine akın etti. Foça'nın denize girilebilecek ve tatil yapabilecek en güzel yeri olarak bilinen Yeni Foça'da, iğne atsan yere düşmez dedirtecek şekilde yoğunluk oluştu.

Yeni Foça'da ikamet eden Okay Çalgan, "Bayram nedeniyle mahşer kalabalığı var; esnaflarımız memnun biz de memnunuz. Bayramın 9 güne çıkmasından dolayı çok memnun olduk. Aşırı derecede bir yoğunluk var. İnsanlar da zaten sıcaktan bunalmışlardı, kendilerini dışarı atmalarının peşindeydiler. 9 günlük tatil insanların Yeni Foça'ya akın etmesine sebep oldu" dedi.

"1989 yılında geldim, ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum" diyen ve Yeni Foça'da esnaflık yapan Ali Uyar, "Yeni Foça'da pilavcıyım böyle bir mahşeri kalabalık hiç olmadı. Tatilin uzun olması, otobüslerim bedava olması, havaların aşırı sıcak olması aşırı bir yoğunluk yaşanmasına sebep oldu. 1989 yılında geldim, ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Foça'da Bayram Tatiliyle Birlikte Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika

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