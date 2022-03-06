Foça'da konut fiyatları yüzde 70 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Foça'da konut fiyatları yüzde 70 arttı

06.03.2022 11:31

Foça'da konut fiyatları yüzde 70 arttıİZMİR İzmir'in Foça ilçesinde son bir yıl içerisinde satılık yazlık konutların fiyatlarında yüzde 70'ye yakın bir artış olduğu, aylık kiralama ücretlerinin de en düşük bin 2 bin 500 TL civarında seyrettiği belirtildi.

Foça'da konut fiyatları yüzde 70 arttı

İZMİR İzmir'in Foça ilçesinde son bir yıl içerisinde satılık yazlık konutların fiyatlarında yüzde 70'ye yakın bir artış olduğu, aylık kiralama ücretlerinin de en düşük bin 2 bin 500 TL civarında seyrettiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Konut Satış İstatistikleri Ocak 2022 verilerine göre, konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. İzmir Foça'da mart 2022 başı itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatlarında yüzde 70'ye yakın bir artış oldu. Yetkili gayrimenkul danışmanı Ender Sındırgılıoğlu, "İnşaat maliyetinin artması, ister istemez müteahhitlerin bunu satış fiyatlarına yansıtmasına sebebiyet verdi. Sayfiye bölgelerine insanların yoğun bir şekilde yerleşmesinin başlıca sebeplerinden biri de korona oldu. Konut üretimi de sınırlı olunca bu bölgede yüzde 70'lik bir artış oldu. Konumuna göre 2 oda 1 salon ev kira fiyatları 2 bin 500 TL'den başlıyor. Dubleksler de ise 4 bin TL ve 5 bin TL rakamlarını buldu" dedi. Yetkili gayrimenkul danışmanı İsmail Şengül de sahil kasabalarına rağbetin yoğun olduğunu ve bu sebeple fiyatların arttığını söyledi. Yeni Foça Mahallesi'nde ikamet eden ve esnaflık yapan Süleyman Acar, "Foça'da kuaförlük yapıyorum. Ev fiyatları geçen seneye göre epey pahalandı. Kiralar bunun yanında artış gösterdi. Şu anda en ucuz kira 2 bin 500 TL ve 3 bin TL arası. İnsanlarımız pandemi nedeniyle sessiz sakin kimsenin olmadığı yerler tercih etti. Bu sebeple fiyatlar arttı. Geçen sene 500 bin TL olan evler bu yıl 1 milyon TL oldu" diye konuştu.

Foça'da konut fiyatları yüzde 70 arttı
Foça'da konut fiyatları yüzde 70 arttı
Foça'da konut fiyatları yüzde 70 arttı
Foça'da konut fiyatları yüzde 70 arttı
Foça'da konut fiyatları yüzde 70 arttı

YORUMLAR
500
Son Dakika | Off-shorezedeler için emsal karar Son Dakika | Off-shorezedeler için emsal karar Sezginer: 'İzmir'in kuzeyine ilgi artıyor' Sezginer: 'İzmir'in kuzeyine ilgi artıyor'

Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Lirası, İzmir, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Foça'da konut fiyatları yüzde 70 arttı - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
11:18 İsrail polisi 19 yaşındaki Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 12:04:02. #1.12#
SON DAKİKA: Foça'da konut fiyatları yüzde 70 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement